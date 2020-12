Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Πολύ πιθανή η αύξηση στα κρούσματα μετά τις γιορτές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δεν κρύβει την ανησυχία του. Πώς σχολιάζει το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού.​