Κόσμος

Ελεύθεροι εκατοντάδες μαθητές που είχαν απαχθεί από την Μπόκο Χαράμ

Εξουθενωμένα, με δάκρυα στα μάτια, περισσότερα από 300 αγόρια που απήχθησαν πριν από μια εβδομάδα στη βόρεια Νιγηρία από ενόπλους επανενώθηκαν σήμερα με τις οικογένειές τους, βάζοντας τέλος στην τρομακτική περιπέτεια που βίωσαν.

Τα παιδιά αυτά ήταν μεταξύ των εκατοντάδων μαθητών γυμνασίου και λυκείου που απήχθησαν τη νύχτα της 11ης Σεπτεμβρίου από τον κοιτώνα τους, στο λύκειο αρρένων της πόλης Κανκάρα. Την ευθύνη ανέλαβε λίγες ημέρες αργότερα η τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ, που δρα συνήθως στη βορειοανατολική Νιγηρία, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων ανατολικότερα.

Τα παιδιά έφτασαν το πρωί, με λεωφορεία και φορτηγά, στην κατοικία του κυβερνήτη της Πολιτείας Κατσίνα. Ξυπόλητα, βάδισαν μέχρι την αίθουσα υποδοχής όπου τα περίμεναν πολλοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο κυβερνήτης Αμίνου Μπέλο Μασάρι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξαναδώ τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τα αδελφάκια μου», είπε ένας 14χρονος, χαμογελαστός αλλά και φανερά εξαντλημένος.

Μόνο αργά το απόγευμα κατάφεραν να ξαναδούν τους γονείς τους, πολλοί εκ των οποίων περίμεναν έξω από τη συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, στην πόλη Κατσίνα. «Έκλαψα όταν τον είδα», είπε η Χάτζια Μπιλίκις, η μητέρα ενός 15χρονου μαθητή.

«Υποφέρατε σωματικά, πνευματικά, ψυχολογικά», είπε ο κυβερνήτης στα παιδιά, διαβεβαιώνοντας ότι και για τον ίδιο ήταν μια οδυνηρή περίοδος.

Οι αρχές έδωσαν ρούχα στους εφήβους ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Μουχαμαντού Μπουχάρι, ο οποίος κατάγεται από την Κατσίνα και βρισκόταν αυτήν την εβδομάδα στην περιοχή για ιδιωτικούς λόγους, τα επισκέφθηκε στο γραφείο του κυβερνήτη και συνομίλησε μαζί τους στην τοπική γλώσσα, τη χάουσα.

Χθες Πέμπτη οι τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εικονίζονταν δεκάδες παιδιά σε ένα δάσος. Ένα από αυτά, πολύ βρόμικο και με γρατζουνιές στο πρόσωπο, ακούγεται στο βίντεο να λέει ότι η «συμμορία του (Αμπουμπακάρ) Σεκάου», του ιστορικού ηγέτη της Μπόκο Χαράμ, απήγαγε 520 αγόρια και σκότωσε ορισμένα από αυτά. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν τα παιδιά που διακρίνονται στο βίντεο είναι τα ίδια με εκείνα που απελευθερώθηκαν. Αδιευκρίνιστο επίσης είναι αν υπάρχουν και άλλοι έφηβοι –και πόσοι– στα χέρια των τζιχαντιστών.