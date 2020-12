Οικονομία

120 δόσεις για χρέη στους Δήμους: πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων. Ποιες μειώσεις προσαυξήσεων προβλέπονται, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Την θέσπιση της δυνατότητας ρύθμισης 120 δόσεων για οφειλές σε δήμους προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας που εισάγεται την Δευτέρα για ψήφιση στην Ολομέλεια

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος αναφερόμενος στις διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών που εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο ανέφερε πως « ο κορμός τους είναι αυτή η δυνατότητα για 120 δόσεις των οφειλών προς τους δήμους που όπως τόνισε « προφανώς λόγω και της κρίσης που υπάρχει και του οικονομικού προβλήματος, είναι απαραίτητο να δώσουμε μία νέα ανάσα και στους οφειλέτες των δήμων είτε αυτά είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα για να ρυθμίσουν οφειλές οι οποίες θα βεβαιωθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.»

Αυτό , εξήγησε πρακτικά ο υφυπουργός, σημαίνει ότι «οφειλή που προκύπτει προς τον δήμο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, μπορεί να ενταχθεί σε μια ρύθμιση η οποία μπορεί να φτάσει στο βάθος τα 120 δόσεων, δηλαδή τα 10 έτη, γλιτώνοντας ένα μεγάλο κομμάτι των προσαυξήσεων. Η απαλλαγή αυτή ανέφερε ότι « μπορεί να φτάσει και στο σύνολο των προσαυξήσεων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί, εφόσον γίνει εφάπαξ καταβολή».

Αυτή η ρύθμιση , ανέφερε ο κ. Θεόδωρος Λιβάνιος για πρώτη φορά «αφορά τους πάντες και πάσης φύσεως οφειλή» ακόμα και σε ενοίκια, σε οφειλές παρόδιων - για παράδειγμα αναβάθμιση πλατείας - σε μισθώματα κυλικείων, σε κλήσεις και οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα είπε ο υφυπουργός οι ρυθμίσεις αυτές θα γίνουν ηλεκτρονικά, η πλατφόρμα θα ανοίξει τον Μάρτιο και θα έχει τέσσερις μήνες μπροστά του, για να ζητήσει να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Η αίτηση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εκεί για πρώτη φορά, ουσιαστικά, θα υπάρχει η δυνατότητα ο πολίτης να βλέπει συνολικά την οφειλή του προς όλους τους δήμους της χώρας και να μπορέσει να αιτηθεί ρύθμιση όλων των οφειλών. Μέχρι τώρα είπε ο υφυπουργός τις σχετικές ρυθμίσεις έπρεπε ο πολίτης να πάει για να τις κάνει στον δήμο αλλά πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά καθώς οι δήμοι θα αναρτήσουν τους βεβαιωτικούς καταλόγους στην εφαρμογή . Επίσης, για πρώτη φορά θεσπίζεται δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των δόσεων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ

Ο υφυπουργός ανέφερε και την δυνατότητα στους δήμους να ρυθμίσουν έως 24 δόσεις και τα αναδρομικά από 1/1/2020 των αδήλωτων τετραγωνικών που η ισχύουσα ρύθμιση είχε διάρκεια έως 10 μήνες.

Ο κ. Θεόδωρος Λιβάνιος ανέφερε πως η εκτίμηση για το ύψος των βεβαιωθέντων αλλά ανείσπρακτων οφειλών στους δήμους ξεπερνά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και εάν εισπραχτούν περίπου το 50% αυτών των οφειλών θα είναι μια σημαντική πραγματικά επιπλέον ανάσα για τους δήμους αλλά είναι και προς των συμφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων να προσέλθουν στη ρύθμιση.