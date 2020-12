Κοινωνία

Αθηναγόρας στον ΑΝΤ1: εφικτό να συμμετέχουν πάνω από 25 πιστοί σε κάθε λειτουργία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μητροπολίτης Ιλίου μιλά για τους όρους τέλεσης των Θείων Λειτουργιών την περίοδο των Εορτών και την εγκύκλιο με τις οδηγίες προς κληρικούς και λαϊκούς.