Κορονοϊός - Ινδία: οκταψήφιος ο αριθμός των κρουσμάτων

Σε πλήρη έξαρση η μετάδοση της πανδημίας στην πολυπληθή χώρα, της δεύτερης στον πλανήτη σε αριθμό μολύνσεων.

Η Ινδία ξεπέρασε σήμερα τα 10 εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθιστώντας τη χώρα αυτή τη δεύτερη στον κόσμο όσον αφορά τον αριθμό μολύνσεων.

Περισσότερες από 25.000 μολύνσεις επιβαιώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε το υπουργείο.

Από την έναρξη της πανδημίας, η Ινδία έχει αναφέρει 145.136 θανάτους που συνδέονται με τον ιό και 9,6 εκατομμύρια ασθενείς έχουν αναρρώσει, σύμφωνα με την ίδια πηγή.