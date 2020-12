Κοινωνία

Κατασκοπεία στην Ρόδο: Ενώπιον της Ανακρίτριας ο μάγειρας

Τρεις ημέρες διήρκεσε η μεταγωγή του στο νησί. Τι λέει ο συγκατηγορούμενος του, υπάλληλος του τουρκικού προξενείου. Τι ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

Ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αφού πρώτα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο 52χρονος κατάσκοπος, πρώην μάγειρας του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ» της εταιρείας «SAOS FERRIES».

Ο 52χρονος έλαβε προθεσμία για το μεσημέρι της Δευτέρας αν και θεωρείται απίθανο να απολογηθεί τότε, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναλάβει την υπεράσπιση του δικηγόρος από την Κομοτηνή.

Η μεταγωγή του ξεκίνησε προχθές και έφτασε στη Ρόδο με την πρώτη πρωινή πτήση από την Αθήνα.

Ο μάγειρας ήταν συνεργάσιμος, ενώ υπενθυμίζεται ότι είχε ομολογήσει τις πράξεις του από την πρώτη στιγμή.

Αρνείται τις κατηγορίες

Αν και ο 52χρονος μάγειρας προανακριτικά τουλάχιστον, έχει παραδεχτεί και έχει αναφέρει αναλυτικά τις πράξεις τους, εντούτοις ο 35χρονος γραμματέας, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», αρνείται τα πάντα.

Στις γραπτές εξηγήσεις που έδωσε χθες στην αστυνομία, ο 35χρονος φέρεται να παραδέχεται ότι γνωρίζει τον 52χρονο συγκατηγορούμενό του, ωστόσο δηλώνει πλήρης άρνηση για φωτογραφίες, πληροφορίες και ηχογραφημένες συνομιλίες που φέρεται να ελάμβανε από τον μάγειρα. Άλλωστε, βάσει των ίδιων πληροφοριών, την ίδια στάση αναμένεται να κρατήσει και τη Δευτέρα απολογούμενος στην ανακρίτρια Ρόδου.

Υπενθυμίζεται πάντως πως ο 52χρονος ενώπιον των αστυνομικών όπου έδωσε κατάθεση φέρεται να έχει ομολογήσει τις πράξεις του, ότι δηλαδή φωτογράφιζε, και συγκέντρωνε πληροφορίες που αφορούσαν τα ελληνικά πολεμικά πλοία, στρατιωτικούς αλλά και επισκέψεις επισήμων στο Καστελλόριζο, τις οποίες στη συνέχεια έδινε στον 35χρονο υπάλληλο της προξενικής αρχής.

«Μου είπε να καταγράφω τις κινήσεις του στρατού, τον αριθμό των πλοίων και τα πλοία που είναι στο λιμάνι και αν υπάρχουν ελικόπτερα πάνω σε αυτά. Δεν μιλούσαμε στο τηλέφωνο, συναντιόμασταν κάθε φορά που είχα ρεπό στο Ενυδρείο σε διάφορα καφέ. Για να κλείνουμε τα ραντεβού, μιλούσαμε στο What’s app και σε άλλες εφαρμογές» φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ο 52χρονος και πρόσθεσε: «Λόγω του ότι ήμουν μάγειρας και μπορούσα να κυκλοφορώ ελεύθερα μέσα στο πλοίο, η δεύτερη αποστολή που μου ανέθεσε ήταν να πλησιάζω παρέες στρατιωτικών και να ακούω τι λένε. Μάλιστα μπορούσε σε κάποιους να πιάνω κουβέντα και δήθεν από περιέργεια να ρωτούσα διάφορα στοιχεία και στη συνέχεια να τα κατέγραφα όλα στο κινητό μου και να κράταγα σημειώσεις. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο επειδή έχει φθηνό εισιτήριο, οι στρατιωτικοί το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ».

Οι διώξεις και η σύλληψη στη Ροδόπη

Συνολικά τρεις κατηγορίες έχουν απαγγελθεί σε βάρος του 35χρονου γραμματέα του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο και του 52χρονου μάγειρα, οι οποίες είναι οι εξής:

Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

Παραβίαση μυστικών της πολιτείας

Κατασκοπεία.

Με αυτές έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης από την ανακρίτρια Ρόδου βάσει των οποίων και έγιναν χθες οι συλλήψεις των δύο εμπλεκομένων.

Ειδικότερα, ο 52χρονος μάγειρας μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση αυτή, απολύθηκε από την πλοιοκτήτρια εταιρεία στην οποία εργαζόταν και μετέβη στη Ροδόπη. Εκεί χθες λίγο πριν από το μεσημέρι εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Κομοτηνής, συνελήφθη και κρατείται προκειμένου να μεταφερθεί στο νησί μας για να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία σε βάρος του, δηλαδή να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ρόδου.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες από όλες τις υπηρεσίες

Στο μεταξύ, αν και η δικογραφία της υπόθεσης έχει μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο της Ρόδου, εντούτοις η διερεύνησή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όχι μόνο από την αστυνομία η οποία έχει στη διάθεσή της και ελέγχει όλα τα «ευρήματα» από την «έφοδο» που πραγματοποίησε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στις 11 Δεκεμβρίου 2020 στους χώρους διαμονής των δύο εμπλεκομένων από όπου και κατασχέθηκαν 8 υπολογιστές, τα 6 USB και τα 4 κινητά τηλέφωνα. Όλα τα παραπάνω αντικείμενα βρίσκονται ήδη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για να γίνει ανάκτηση των δεδομένων τους.

Αντίστοιχη έρευνα όμως διενεργείται και σε ό,τι αφορά στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν νέα δεδομένα για τη δράση των εμπλεκομένων και σε άλλα νησιά του νομού μας, όπως Κω ή Νίσυρο όπου πραγματοποιούσε ταξίδια το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο 52χρονος μάγειρας ή ακόμη και για το αν πρόκειται για ένα ευρύτερο δίκτυο κατασκοπείας ή στρατολόγησης πληροφοριοδοτών. Σύμφωνα με πληροφορίες πέρα από την ΕΥΠ, επικουρικές έρευνες ως προς τη δράση των δύο κατασκόπων διεξάγουν και στρατιωτικοί κύκλοι, σε μία επιπλέον προσπάθεια να καταγραφεί όχι μόνο το μέγεθος των πληροφοριών που έχουν μεταφερθεί στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες (ΜΙΤ), αλλά και το εύρος των περιοχών και τοποθεσιών στις οποίες επικέντρωσαν τη δράση τους οι δύο κατάσκοποι.

Να σημειώσουμε πως στην κατοχή των δύο Ελλήνων μουσουλμάνων οι οποίοι κατασκόπευαν υπέρ των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών βρέθηκαν περισσότερες από 2.500 φωτογραφίες ελληνικών στόχων, ονόματα και αριθμοί πλοίων αλλά και στιγμιότυπα υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού κατά τον ελλιμενισμό τους στο λιμάνι της Ρόδου.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τη σύλληψη του 35χρονου γραμματέα του τουρκικού γενικού προξενείου στη Ρόδο για την υπόθεση της κατασκοπείας εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί την Ελλάδα πως παραβίασε τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, καθώς και το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Καταδικάζουμε τη σύλληψη του Σεμπαχατίν Μπαϊράμ, του γραμματέα του τουρκικού γενικού προξενείου στη Ρόδο, στο πλαίσιο έρευνας που διενήργησαν οι ελληνικές αρχές για ισχυρισμούς κατασκοπείας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών σκαφών. Κατά τη διαδικασία που οδήγησε στη σύλληψη του προσωπικού μας, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης, η Ελλάδα έχει παραβιάσει τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις, καθώς και το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ανησυχούμε επίσης από τις δημοσιεύσεις των ελληνικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με το περιστατικό, καθώς παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας και στοχεύουν το προσωπικό μας και την οικογένειά του, καθώς και τις αποστολές μας στην Ελλάδα και τους υπαλλήλους τους. Έγιναν τα απαραίτητα διαβήματα στις ελληνικές αρχές σχετικά με την έρευνα, η οποία πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε από ορισμένους κύκλους που επιθυμούν να αυξήσουν τις εντάσεις στις σχέσεις με την Τουρκία. Θα λάβουμε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του προσωπικού μας».

Πηγή: dimokratiki.gr - rofiaki.gr