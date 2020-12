Οικονομία

Επίδομα ασθενείας: Τι ισχύει για ασθενείς με κορονοϊό

Διευκρινίσεις από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το επίδομα ασθενείας χορηγείται απρόσκοπτα και σε περίπτωση που ο δικαιούχος ασφαλισμένος του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) νοσήσει από κορονοϊό, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση ασθενείας.

Λόγω του ότι προφανώς ο ασθενής δεν μπορεί να προσκομίσει την απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση κατά την περίοδο της ασθένειάς του, εφαρμόζεται η πάγια πρόβλεψη για την αντιμετώπιση ανυπαίτιου κωλύματος κατά την προσκόμισή της.

Ειδικότερα, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση η λήψη της ιατρικής γνωμάτευσης δεν είναι ευχερής, λόγω του περιορισμού (με υγειονομική και διοικητική εντολή), οι ασθενείς-δικαιούχοι ασφαλισμένοι προσκομίζουν τις ιατρικές γνωματεύσεις, που εκδόθηκαν από τους ιατρούς τους, σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την αποκατάσταση της υγείας τους και την άρση του περιορισμού.

Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση ασθενείας, η ιατρική γνωμάτευση είναι αναγκαία, για να καθορίσει τη σοβαρότητα της ασθένειας, που μπορεί να κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα από παντελή έλλειψη συμπτωμάτων (εντελώς ασυμπτωματικός ασθενής, που ενδέχεται να εργάζεται με τηλεργασία και επομένως δεν δικαιούται επίδομα) έως περιπτώσεις βαριάς νόσησης, που απαιτούν νοσηλεία και να προσδιορίσει τον αντίστοιχο χρόνο αποχής από την εργασία, προκειμένου να καταβληθεί το αναλογούν επίδομα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, «τα ανωτέρω έχουν ήδη εφαρμοστεί χωρίς πρόβλημα σε πληθώρα περιπτώσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ που νόσησαν και, στη συνέχεια, έχουν ήδη υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις, σε πείσμα ευφυολογημάτων, που αναπαράγονται τις τελευταίες ημέρες, ενίοτε προς άγρα πελατών».