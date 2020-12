Τοπικά Νέα

Παρίστανε υπάλληλο της ΔΕΗ και “ξάφρισε” ηλικιωμένη - Εμβόλισε περιπολικό για να διαφύγει

Ο δράστης συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη...

Συνελήφθη μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του και επεισοδιακή καταδίωξη ένας άνδρας, o οποίος είχε αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα από οικία ηλικιωμένης σε χωριό του Κιλκίς, προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΗ, ενώ αναζητείται ο συνεργός του.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας είχε επισκεφθεί την ηλικιωμένη με την πρόφαση ότι έπρεπε να γίνει ηλεκτρολογικός έλεγχος στον πίνακα του σπιτιού της. Της συνέστησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια τα έκλεψε σε ανύποπτο χρόνο και διέφυγε με όχημα που οδηγούσε συνεργός του. Συνολικά, αφαίρεσε, κατά δήλωση της παθούσας, 8.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν χθες το πρωί σε περιοχή της Ημαθίας. Κατά τη σύλληψη επιχείρησε να διαφύγει, επιβιβαζόμενος σε όχημα με το οποίο εμβόλισε το περιπολικό προκαλώντας του φθορές και στη συνέχεια προσπάθησε ανεπιτυχώς να απωθήσει τους αστυνομικούς. Η έρευνα συνεχίζεται για ενδεχόμενη ανάμιξή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις και για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του.