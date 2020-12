Αθλητικά

ΠΑΕ Λαμία: Παίκτες θετικοί στον κορονοϊό

Οι «κυανόλευκοι» τονίζουν ότι οι παίκτες έχουν τεθεί σε απομόνωση.

Εννέα παίκτες της Λαμίας βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, όπως γνωστοποίησε με σημερινή ανακοίνωσή της η ΠΑΕ από τη Φθιώτιδα. Οι «κυανόλευκοι» τονίζουν ότι οι εννέα παίκτες έχουν τεθεί σε απομόνωση και πως έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς και τη Super League, ενώ πλέον αναμένεται η απόφαση της διοργανώτριας αρχής για την αναβολή του αυριανού (20/12, 17:15) με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρει το σχετικό πρωτόκολλο, για να αναβληθεί μία αναμέτρηση του πρωταθλήματος, θα πρέπει στον τελευταίο έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται μία ομάδα, να βρεθούν τουλάχιστον πέντε θετικά δείγματα κορονοϊού μεταξύ των ποδοσφαιριστών.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λαμία έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης ανακοινώνει ότι στον τελευταίο έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού, στον οποίο υποβλήθηκαν όλα τα μέλη της ομάδας, βρέθηκαν θετικοί στον ιό Covid-19, εννέα ποδοσφαιριστές.

Η ΠΑΕ ΛΑΜΙΑ, ακολουθώντας πιστά τα όσα προβλέπονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο, ενημέρωσε τους αρμόδιους φορείς, τη Super League και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και τα εννέα μέλη της ομάδας έχουν ήδη ενημερωθεί και απομονωθεί.

Ευχές σε όλους για ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα».