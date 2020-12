Κόσμος

Κορονοϊός – Μακρόν: Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται σε απομόνωση. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Ελιζέ για την πορεία της υγείας του.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που διαγνώστηκε θετικός με την Covid-19, παρουσιάζει σήμερα μια «σταθερή κατάσταση υγείας» σε σύγκριση με χθες και τα αποτελέσματα των κλινικών και παρακλινικών εξετάσεών του «είναι καθησυχαστικά», έγινε γνωστό από το Ελιζέ, σε ένα δελτίο τύπου.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που βρίσκεται σε απομόνωση στην επίσημη κατοικία Λα Λαντέρν, στις Βερσαλλίες, κοντά στο Παρίσι, «συνεχίζει να παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα της νόσου Covid-19 (κόπωση, βήχα, μυϊκούς πόνους) που δεν τον εμποδίζουν σε καμία περίπτωση να εκπληρώνει τα καθήκοντά του», συμπληρώνεται σε αυτό το σύντομο δελτίο τύπου, που υπογράφει ο γιατρός Ζαν-Κριστόφ Περοσόν, ο αρχίατρος της προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι πηγαίνει καλά, μία ημέρα αφότου διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19, ωστόσο εργάζεται σε χαλαρότερους από τους συνηθισμένους ρυθμούς.