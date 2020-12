Πολιτική

Ερντογάν: Θα απογοητευτούν όσοι μας απειλούν με κυρώσεις

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το κάλεσμά του.

«Όσοι απειλούν την Τουρκία με κυρώσεις στο τέλος θα απογοητευτούν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο βίντεο ο Ταγίπ Ερντογάν, σε δήλωση που έκανε στα εγκαίνια αυτοκινητόδρομου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να τους κάνουμε να καταλάβουν πως η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, σύμφωνα με το Anadolu, ενώ προηγουμένως η DW είχε μεταδώσει ότι κατά τη συνομιλία που είχε με την Άγκελα Μέρκελ, ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για το Μεταναστευτικό.

«Προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την Τουρκία με κάθε μέθοδο, όπως με τρομοκρατικές οργανώσεις, απόπειρες πραξικοπημάτων, πολιτικές και οικονομικές παγίδες, κυρώσεις» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι «δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Είμαστε αποφασισμένοι να τους κάνουμε να καταλάβουν πως η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε στη δήλωσή του.

Και προσέθεσε: «Σε όσους επιθυμούν να κάτσουν να συνομιλήσουν μαζί μας ισότιμα και να κάνουν δίκαιες συμφωνίες τους ανοίγουμε τις πύλες μας και την ψυχή μας. Απευθύνομαι σε όσους θέλουν να γονατίσουν τη χώρα μας , με απειλές με εκβιασμούς, με υποκρισία, με διάφορα κόλπα. Θα συνεχίσουμε να σας απογοητεύουμε, με τη βοήθεια του Θεού και με την υποστήριξη του λαού μας, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να φέρουμε τη νίκη μετά από τόσο αγώνα που κάναμε μέχρι σήμερα».

Ο Ερντογάν επεσήμανε ότι η Τουρκία μπορεί να συνεργαστεί με εκείνους που την αντιμετωπίζουν με σεβασμό και δικαιοσύνη.

«Αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή για όσους είναι έτοιμοι να καθίσουν και να μιλήσουν μαζί μας με δίκαιους όρους» τόνισε.