Αεροδιακομιδή ασθενούς με κορονοϊό από την Αλόννησο

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για ακόμα μία φορά για τη μεταφορά ασθενούς με κορονοϊό σε άλλη περιοχή.

Ολοκληρώθηκε αργά απόψε ακόμη μία αεροδιακομιδή ασθενούς με κορονοϊό από την Αλόννησο σε νοσοκομείο του Βόλου.

Ήταν ακόμη μία μεγάλη δοκιμασία για όλο το σύστημα αφού κινητοποιήθηκαν η Πολεμική Αεροπορία, το Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, το Κέντρο Υγείας Σκιάθου, το ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και ο δήμος Αλοννήσου για να στεφθεί με επιτυχία η τεράστια κινητοποίηση, αφού επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα για ένα ακόμη περιστατικό, όχι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά επειδή κρίθηκε ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση για την άμεση αντιμετώπιση του.

Η αεροδιακομιδή αφορούσε έναν 60χρονο άνδρα κάτοικο Αλοννήσου, επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι του στο νησί σε αυτοπεριορισμό όταν παρουσιάστηκε επιδείνωση της υγείας του και σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη.

Αμέσως ξεκίνησε από τη Λήμνο ελικόπτερο Super Puma, το οποίο πέταξε ως τη Σκιάθο για να παραλάβει τον μοναδικό διασώστη του Κέντρου Υγείας Σκιάθου που μπορεί να διαχειρίζεται την ειδική κάψουλα με την οποία θα μεταφερόταν ο ασθενής στον Βόλο και στη συνέχεια το ελικόπτερο ξαναπέταξε για την Αλόννησο ώστε να παραλάβει για αεροδιακομιδή τον 60χρονο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης για μία ακόμη φορά υποχρεώθηκε να κάνει χρέη οδηγού ασθενοφόρου και τραυματιοφορέα, ελλείψει προσωπικού στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, μια κίνηση που είχε κάνει και στις αρχές της εβδομάδας στην προηγηθείσα περίπτωση αεροδιακομιδής πάλι για κορονοϊό.

Το Super Puma έφθασε στον Βόλο και το νέο κρούσμα με κορονοϊό μεταφέρθηκε σε κλινική covid-19 του «Αχιλλοπούλειου» Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης.