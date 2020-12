Υγεία - Περιβάλλον

Οι υπερκαταψύκτες όπου θα φυλάσσεται το εμβόλιο κατά το κορονοϊού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφτασαν στην Αττική οι υπερκαταψύκτες βαθειάς κατάψυξης. Πού βρίσκονται, πότε θα «γεμίσουν».

Οι υπερκαταψύκτες βαθειάς κατάψυξης, όπου θα γίνεται η αποθήκευση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, παρουσιάστηκαν σήμερα σε δημοσιογράφους, ενώ η έναρξη του εμβολιασμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι πλέον θέμα ημερών.

Τα εμβόλια αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα στις 26 Δεκεμβρίου, ενώ οι προσομοιώσεις των εμβολιασμών θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα στα εμβολιαστικά κέντρα, τα οποία από τις 27 Δεκεμβρίου θα αρχίσουν να υποδέχονται πολίτες.

Ο αριθμός των ψυγείων, όπου φυλάσσονται τα εμβόλια στην Αττική είναι τέσσερα, ενώ η τοποθεσία φύλαξής τους θα παραμείνει μυστική, για λόγους ασφαλείας.

Κάθε ψυγείο έχει χωρητικότητα για 80.000 δόσεις εμβολίων, οι οποίες θα φυλάσσονται στους -75 με -80 βαθμούς Κελσίου.

Τα εμβόλια θα φτάσουν στην Αττική και θα μεταφερθούν στους υπερκαταψύκτες, ενώ από εκεί θα μεταφερθούν στα εμβολιαστικά κέντρα και τα νοσοκομεία.

Η μεταφορά τους θα γίνεται σε ISO boxes με παγοκύστες και καταγραφικό θερμοκρασίας, καθώς από την ώρα που θα βγουν από τον υπερκαταψύκτη, θα μπορούν να διατηρηθούν μόνο για πέντε ημέρες σε θερμοκρασία - 2 έως - 8 βαθμών Κελσίου.