Η “φιλική συμβουλή” Τσαβούσογλου σε Δένδια

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κάνει… συστάσεις στον Έλληνα ομόλογό του και εύχεται τη νέα χρονιά να διευθετηθούν οι διαφορές των δύο χωρών.

Ζητάει και τα… ρέστα η Τουρκία, αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή για τις προκλητικές της ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κάνει συστάσεις στον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, να μην ζητάει η Αθήνα βοήθεια από άλλες χώρες. Παράλληλα, εύχεται το 2021 να είναι η χρονιά κατά την οποία οι δύο χώρες θα διευθετήσουν τις διαφορές τους.

«Αγαπητέ Νίκο, μία φιλική συμβουλή για τη νέα χρονιά - σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους και να πληγώνετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Μακάρι το 2021 να είναι η χρονιά κατά την οποία θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας δίκαια, συζητώντας με ειλικρίνεια και σοβαρότητα», έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στο Twitter.

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi