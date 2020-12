Οικονομία

Σταμπουλίδης στον ΑΝΤ1: Επιτρεπτή η μετακίνηση σε άλλο δήμο για ψώνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι να κάνει όποιος του έχει επιβληθεί πρόστιμο για μετακίνηση για ψώνια σε άλλη δήμο και τι όποιος δει μεγάλη καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων του. Η κίνηση στην αγορά.

«Να κάνουν ενστάσεις όσοι τους επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή πήγαν για ψώνια σε άλλο δήμο», κάλεσε ο ΓΓ Εμπορίου τους καταναλωτές, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθαρίζοντας ότι η μετακίνηση από δήμο σε δήμο της ίδιας περιφέρειας για αγορές είναι επιτρεπτή διαδικασία.

Για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις, που παρατηρούνται λόγω του πρωτοφανούς όγκου που έχουν να διαχειριστούν οι ταχυμεταφορές, ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης σημείωσε πως για αυτόν το λόγο επιλέχθηκε η παράδοση εκτός, ώστε να εξομαλυνθεί ο όγκος και εκτίμησε ότι, «θα αρχίσει να εξομαλύνεται την επόμενη περίοδο».

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση», παραδέχθηκε ο ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή.

«Έχουμε αύξηση όσο αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο κοντά στο 30%, σε σχέση με πέρυσι», ανέφερε τα μέχρι τώρα, ενδεικτικά στοιχεία, ενώ παρατήρησε ότι, υπάρχει μικρή κινητικότητα στα μικρά μαγαζιά που δουλεύουν με e-shop. «Αλλά αυτό δεν καλύπτει το κενό στην αγορά, γι’αυτό και οι επιχειρήσεις μένουν στα προγράμματα στήριξης», συμπλήρωσε.

Ο ΓΓ Εμπορίου εκτίμησε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μείνει, ξεκαθαρίζοντας ότι, «κανείς δε θέλει να κλείσει το φυσικό κατάστημα, όλοι θέλουμε φυσική επαφή με το προϊόν».

«Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία που να αντικατοπτρίζουν την αγορά», απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την κίνηση, ενώ είπε ότι με έκπληξη παρατηρήθηκε ότι, «στις μεγάλες επιχειρήσεις για ένδυση καλύπτεται σχεδόν το 30% του περσινού τζίρου, αλλά θα πρέπει να δούμε τα μικρά μαγαζιά».

«Τα μέτρα παραμένουν σε ισχύ, οι έλεγχοι θα ενταθούν τις επόμενες μέρες», τόνισε καλώντας τους πολίτες να τα τηρήσουν.

Ο Π.Σταμπουλίδης είπε ότι σύντομα θα «τρέξει» ΕΣΠΑ για e-shop, σημειώνοντας πως «ο καθένας όμως θα πρέπει να επενδύει στην επιχείρησή του. Η αγορά χρειάζεται δική της πρόοδο, δικής της χρηματοδότηση».

«Με όποια μέθοδο κι αν ψωνίζω, ισχύει το όριο των 14 ημερών για την παράδοση», απάντησε σε ερώτηση για μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση, ενώ ξεκαθάρισε ότι, «το νομικό πλαίσιο είναι σε ισχύ, δεν μπορούμε να βγάζουμε ΚΥΑ για κάθε επιχείρηση», καλώντας τους πολίτες να «μας λένε για το πού έχουν ταλαιπωρηθεί και δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω».