Αθλητικά

Πέθανε ο Ίμρε Κάτσενμπαχ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του βετεράνου ποδοσφαιριστή. Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Σμύρνης.

Η είδηση του θανάτου του Ίμρε Κάτσενμπαχ σκόρπισε μεγάλη θλίψη στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Ούγγρος μέσος αγωνίστηκε για 3,5 χρόνια με την “ελαφρά ταξιαρχία” και έμεινε στην Ιστορία ως ένας από τους καλύτερους ξένους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η οικογένεια του Απόλλωνα Σμύρνης θρηνεί για τον χαμό του Ίμρε Κάτσενμπαχ. Ο “μαέστρος” δεν είναι πια εδώ. Όπως μετέδωσαν τα ΜΜΕ της Ουγγαρίας βρέθηκε το άψυχο σώμα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή o οποίος είχε εξαφανιστεί τον Σεπτέμβριο του 2009.

Γεννημένος στις 20 Σεπτεμβρίου 1964 στο Κισκούνχαλας της Ουγγαρίας, ο Ίμρε Κάτσενμπαχ έγραψε τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Απόλλωνα Σμύρνης από το 1990 έως το 1994.

Αγωνίστηκε και σε ΜΤΚ Ουγγαρίας, Ολυμπιακό Βόλου, Κερουλέτι, Σεζέντι, Ταπιοσέτσκο, Κόκα και Ρακοσμέντι.

Καλό ταξίδι Ίμρε».