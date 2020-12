Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης σε Σακελλαροπούλου: Θα εμβολιαστώ την πρώτη ημέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και ειδικότερα τον εμβολιασμό.

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να την ενημερώσει σχετικά με τα τελευταία δεδομένα στη διαχείριση της πανδημίας και ειδικότερα για το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «Εγώ προσωπικά θα εμβολιαστώ την πρώτη μέρα που θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο στην Ελλάδα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις 27 Δεκεμβρίου».

Στόχος του Πρωθυπουργού είναι να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στους πολίτες ότι το εμβόλιο κατά της COVID-19 είναι απολύτως ασφαλές και αποτελεσματικό.

«Η επιδημιολογική εικόνα είναι αισθητά καλύτερη τις τελευταίες ημέρες, παρά ταύτα είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις ημέρες των εορτών ώστε να μην βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με μια νέα έξαρση του ιού εντός του πρώτου μήνα του 2021», είπε ο Πρωθυπουργός στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη μας ανησυχία έχει να κάνει με τις συναθροίσεις και τις συναντήσεις στα σπίτια. Και πιστεύω ότι η παρότρυνση πρέπει να είναι ότι αυτές τις γιορτές πρέπει να τις γιορτάσουμε με τις οικογένειές μας σε όσο το δυνατόν πιο στενό οικογενειακό κύκλο. Θέλω να πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας θα συμμορφωθούν με αυτές τις παροτρύνσεις των ειδικών διότι αυτή τη στιγμή εκεί εντοπίζουμε τη βασική πηγή ανησυχίας», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός επίσης ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εικόνα της αγοράς και είπε ότι ο καινοτόμος θεσμός της παράδοσης “clik away” έχει λειτουργήσει αρκετά ικανοποιητικά και έχει επιτρέψει στην αγορά να κινηθεί σίγουρα καλύτερα και δίνει μια ανάσα σε όλα τα καταστήματα.

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν μια περιπετειώδης χρονιά. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι το 2021 θα αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε σε γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.