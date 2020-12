Κοινωνία

Δραπέτης των φυλακών Κέρκυρας συνελήφθη στον… Πειραιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια ήταν η δράση του δραπέτη στον ένα χρόνο που έμεινε εκτός φυλακής.

Ένας 44χρονος δραπέτης των φυλακών της Κέρκυρας συνελήφθη στον Πειραιά, έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών της Ασφάλειας Καλαμάτας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, για την εξιχνίαση υποθέσεων ληστειών που είχαν γίνει στην Κυπαρισσία και τον Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι άνδρες της Ασφάλειας Καλαμάτας προέκυψε ότι ο 44χρονος, μαζί με έναν 43χρονο και έναν 34χρονο, οι οποίοι αναζητούνται, είχαν εισβάλει στις 10 Νοεμβρίου και στις 11 Δεκεμβρίου σε επιχειρήσεις στην Κυπαρισσία και τον Μελιγαλά, αντίστοιχα, και με την απειλή όπλου είχαν ακινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες, αφαιρώντας χρήματα και χρυσαφικά.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο αυτοκίνητο και το σπίτι του 44χρονου, στον Πειραιά, βρέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kαλάσνικοφ» με τρεις γεμιστήρες και 74 φυσίγγια, ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες και έξι φυσίγγια, καθώς επίσης τρία κινητά τηλέφωνα, χρήματα και κλειδί μισθωμένου αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς.

Ακόμη, όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών, ο 44χρονος είχε παραβιάσει την άδεια που του είχε χορηγηθεί από τις φυλακές της Κέρκυρας, στις 17 Δεκεμβρίου του 2019, όπου ήταν κρατούμενος για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, ναρκωτικά και εγκληματική οργάνωση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας και του Τμήματος Οιχαλίας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.