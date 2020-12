Κόσμος

Γερμανία: Ισόβια για την επίθεση στη Συναγωγή

Η επίθεση είχε συγκλονίσει τη Γερμανία και τον κόσμο.

Ο δεξιός εξτρεμιστής, δράστης της επίθεσης κατά της Συναγωγής του Χάλε στην Γερμανία τον περασμένο χρόνο καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη, η οποία συνοδεύεται με ελάχιστο όριο ποινής ασφαλείας 15 ετών.

Ο Στέφαν Μπαλιέ, 28χρονος Γερμανός, αντισημίτης και μισογύνης, κρίθηκε ένοχος «για δύο δολοφονίες» και για πολλές απόπειρες δολοφονίας κατά την επίθεση της 9ης Οκτωβρίου 2019, ανακοίνωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου του Μαγδεμβούργου (Σαξωνία-Ανχαλτ).