Με υπογραφή...

ΑΠΕ: Νέες επενδύσεις 2 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πράσινο φως» από την Διϋπουργική Επιτροπή για έργα ισχύος 2.810,3 GW.

Τέσσερα (4) νέα επενδυτικά έργα σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) συνολικού προϋπολογισμού 2,02 δισεκατομμυρίων ευρώ και συνολικής ισχύος 2.810,3 ΜW ενέκρινε η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων που συνεδρίασε στις αρχές της εβδομάδας, μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη Διϋπουργική Επιτροπή συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης, ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, κ. Ορέστης Καβαλάκης και ο Διευθυντής Στρατηγικών Επενδύσεων του Enterprise Greece, κ. Άκης Σκλάβος.

Μετά τη συνεδρίαση, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε «Παρά τις δυσκολίες που προκαλεί στην οικονομία μας η πανδημία, η έγκριση στρατηγικών επενδύσεων που θα φέρουν στο μέλλον χιλιάδες θέσεις εργασίας και εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία συνεχίζεται απρόσκοπτα. Και σήμερα, η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων ενέκρινε τέσσερις νέες επενδύσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Νίκο Παπαθανάση και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, κ. Ορέστη Καβαλάκη για την καλή δουλειά που κάνουν ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες».



Ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, από πλευράς του, σημείωσε «Η αναγκαιότητα υλοποίησης των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι επιτακτική καθώς θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, προσφέροντας επιπλέον στήριξη στις τοπικές κοινωνίες που θα φιλοξενήσουν αυτές τις επενδύσεις και θα επιφέρουν οικονομικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εγκρίνουμε Στρατηγικές Επενδύσεις και δημιουργούμε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καταργώντας τα εμπόδια και επιταχύνοντας τις διαδικασίες».