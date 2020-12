Πολιτική

Σαμαράς για Novartis: εθνικό καθήκον να αναδειχθεί η αλήθεια σε αυτήν τη άθλια σκευωρία

Επί ένα εξάωρο κατέθετε, ο πρώην πρωθυπουργός, για όσα γνωρίζει σχετικά με το ρόλο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση.

Στην ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, που ερευνά την υπόθεση της Novartis, μετά την άσκηση από την Βουλή της ποινικής δίωξης σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, κατέθεσε σήμερα επί έξι ώρες ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι το τρίτο πολιτικό πρόσωπο, κατά σειρά, που καταθέτει για την υπόθεση της Novartis, καθώς προηγήθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, πρώην υπουργός, Ανδρέας Λοβέρδος.

Κατά την αποχώρησή του από τον Άρειο Πάγο ο κ. Σαμαράς, δήλωσε: «Είναι εθνικό καθήκον να αναδειχθεί η αλήθεια σε αυτήν τη άθλια σκευωρία. Η Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι απολύτως, έχει πλέον τον λόγο. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες καλά Χριστούγεννα με υγεία πάνω από όλα, αλληλεγγύη και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν κατέθεσε στοιχεία, ο κ. Σαμαράς απάντησε: «Κατέθεσα όσα στοιχεία είχα και είπα ό,τι ήξερα ακριβώς για την υπόθεση».