Κοινωνία

Ελεύθεροι οι ανήλικοι που κατηγορούνται για ασέλγεια σε 14χρονη

Τι είπαν στις απολογίες τους και ποια μέτρα τους επιβλήθηκαν.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 7 ανήλικοι μετά την απολογία τους για τη σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης, στη Θεσσαλονίκη. Οι κατηγορούμενοι ηλικίας από 13 ως 16 ετών συνελήφθησαν έπειτα από την καταγγελία της μαθήτριας.



Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ τους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα και υποχρεώνονται να βρίσκονται υπό την επίβλεψη επιμελητή.



Οι απολογίες ξεκίνησαν στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκαν γύρω στις 3 το μεσημέρι. Τουλάχιστον ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται πως παραδέχτηκε ότι μόνο ασέλγησε στην 14χρονη με την ανοχή της.



Άλλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν ότι ήταν παρόντες αλλά δεν ακούμπησαν το κορίτσι ενώ άλλοι ανέφεραν ότι είχαν αποχωρήσει πριν το περιστατικό.



Το θύμα πάντως, φέρεται πως κατήγγειλε ότι, χωρίς τη θέλησή της, οι κατηγορούμενοι την χαϊδέψαν και τη φίλησαν προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια της. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.



Συγκεκριμένα κατηγορούνται για βιασμό κατά συναυτουργία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συναυτουργία και γενετήσια πράξη με πρόσωπο κάτω των 15 ετών.



Η καταγγελλόμενη ασέλγεια εις βάρος του ανήλικου κοριτσιού σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικόη 14χρονη μετέβη σε εγκαταλελειμμένο οίκημα όπου βρισκόταν συνομήλικός της με έξι ακόμη ανήλικους νεαρούς.