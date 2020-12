Οικονομία

Αγρότες: επιπλέον 70 εκατομμύρια στους λογαριασμούς τους

Πλήρη καταγραφή των ποσών που έχουν διατεθεί στους Έλληνες αγρότες παρείχε από το βήμα της Βουλής ο Μάκης Βορίδης. Ποιοι έχουν σειρά.

Ολοκληρώθηκε η πληρωμή εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης για το τρέχον έτος, με την πίστωση 70 επιπλέον εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε, μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης.

Σύμφωνα με τα όσα εξήγγειλε ο υπουργός, σειρά πλέον παίρνουν:

Οι παραγωγοί λαϊκών αγορών με την καταβολή της δεύτερης πληρωμής, συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ τα οποία πρόκειται να πιστωθούν αύριο, Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου.

Την Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί του πακέτου ενίσχυσης λόγω κορονοϊού στο οποίο περιλαμβάνονται οι ελιές Καλαμών, το πρώιμο καρπούζι, η ανοιξιάτικη πατάτα και τα θερμοκηπιακά κηπευτικά Κρήτης με το συνολικό ύψους αυτού του «πακέτου» να ανέρχεται σε συνολικό 37 εκατ. ευρώ.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 24 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι του μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης με 248 εκατ. ευρώ καθώς και οι δικαιούχοι ελαιοπαραγωγοί του Μέτρου 21, με το συνολικό κονδύλι να φτάνει τα 126 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως τόνισαν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν τα χρήματα στους ιδιοκτήτες αλιείς βιντζότρατας με το συνολικό ποσό να υπολογίζεται στα 2,5 εκατ. ευρώ.

«Για να κλείνουμε ένα - ένα τα θέματα ο κ. Τσίπρας έθεσε, επειδή αγωνιά για την τύχη των αγροτών, αλλά όχι αρκετά ώστε να ακούσει την απάντηση, έθεσε ένα θέμα και αποχώρησε. Έθεσε το ζήτημα ότι κατετέθησαν οι ενισχύσεις την Παρασκευή οι οποίες όμως δεν κατετέθησαν πλήρως. Δεν ενημερώθηκε προφανώς, φαντάζομαι ότι οι συνεργάτες του δεν τον ενημέρωσαν, εγώ δεν απαιτώ από τον ίδιο, όση ευαισθησία και να έχει, δεν θα πρόφτασε ασφαλώς να ενημερωθεί να διαβάσει, τις ανακοινώσεις και όλα αυτά, αλλά οι συνεργάτες του θα έπρεπε να τον ενημερώσουν ότι σήμερα έχουν πληρωθεί άλλα 70 εκατομμύρια, και επομένως έχει καταβληθεί το σύνολο, των ενισχύσεων, άρα λοιπόν άνθρακες ο θησαυρός, της αντιπολίτευσης εκεί» επεσήμανε ο κ. Βορίδης.

Κλείνοντας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη διάταξη που φέρνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καθίστανται αφορολόγητες και ακατάσχετες οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι αγρότες λόγω Covid-19, προκαλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να αποδείξει την ευαισθησία του στους αγρότες. «Είμαι βέβαιος ότι θα πάμε όλοι μαζί σε αυτή τη ρύθμιση, μαζί με εσάς που αγαπάτε και κόπτεστε για τους αγρότες» σχολίασε σκωπτικά ο κ. Βορίδης.

Μάλιστα, όπως διευκρίνισε, με αυτή τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες να παίρνουν τα μέτρα ενίσχυσης χωρίς να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ευχαρίστησε τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα αλλά και τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση «για αυτή τους τη συναίνεση σε μια ρύθμιση δίκαιη» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε ότι «ο στόχος της ενίσχυσης είναι η παραγωγική στήριξη. Αυτή την ενίσχυση τη δίνουμε για να μπορέσουν οι παραγωγοί μας να αντισταθμίσουν τις ζημίες που έχουν από τα περιοριστικά μέτρα που παίρνουμε για τον κορωνοϊό» ξεκαθάρισε ο Υπουργός, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη προκειμένου τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και να μην πάνε για την κάλυψη άλλων αναγκών τους.

«Αυτή τη ρύθμιση φέρνουμε και σε αυτή τη ρύθμιση θέλω να δω πως θα τοποθετηθούν όσοι κόπτονται για το αγροτικό εισόδημα και αφού μας είπαν για το εάν πληρώσαμε όλο το ποσό την Παρασκευή ή πήγαμε και ένα ποσό τη Δευτέρα δεν έκατσαν να μας πουν πως στέκονται απέναντι στο εισόδημα των αγροτών αλλά και στη συνολική προσπάθεια που έχουμε κάνει για τη στήριξη των παραγωγών μας από αυτή την Κυβέρνηση» κατέληξε ο κ. Βορίδης ολοκληρώνοντας την εισήγησή του.