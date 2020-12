Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: αποτελέσματα rapid test σε 30 σημεία της χώρας

Χιλιάδες έλεγχοι test διενεργήθηκαν την Δευτέρα σε περιοχές ανά την επικράτεια.





Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 30 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 3.887 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 28 κρούσματα (0,72%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 15 άνδρες και 13 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις του ΕΟΔΥ σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Πιερίας - Εμποροπανήγυρη Κατερίνης: Πραγματοποιήθηκαν 118 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,39%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Ξάνθης - Βασιλίσσης Σοφίας 25, Ξάνθη: Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (8,8%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Ξάνθης - Γλαύκη: Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής - Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων: Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λακωνίας - Καστόρι: Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας - Αλμώπια: Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης - Πτολεμαΐδα: Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορά σε άνδρα 60 ετών.

ΠΕ Χίου - Δασκολόπετρα: Πραγματοποιήθηκαν 109 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τήνου - Τήνος: Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών - Δήμος Καλλιθέας: Πραγματοποιήθηκαν 244 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,82%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα - Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 491 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικής Αττικής - Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας: Πραγματοποιήθηκαν 143 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικής Αττικής - Δήμος Μεγαρέων: Πραγματοποιήθηκαν 294 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,68%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Έβρου - Αλεξανδρούπολη: Πραγματοποιήθηκαν 135 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Γρεβενών - Ποντίνη: Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας - Καμένα Βούρλα: Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης - Κομοτηνή: Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (8,3%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 58 έτη.

ΠΕ Καστοριάς - Λ. Κύκνων 25: Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας - Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Σμύρνης: Πραγματοποιήθηκαν 169 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας - Αμπελώνα: Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας - Νίκαια: Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω - Κεφάλου: Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων - Τρίκαλα: Πραγματοποιήθηκαν 204 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας - Μεσολόγγι: Πραγματοποιήθηκαν 10 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας - Δημαρχείο: Πραγματοποιήθηκαν 197 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου - Αρχάγγελος: Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου - Μύρινα: Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης - Καλαμαριά: Πραγματοποιήθηκαν 183 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,09%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης - Ποσειδώνιο: Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,33%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης - Καυτατζόγλειο: Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,39%). Αφορά σε άνδρα 25 ετών.