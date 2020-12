Πολιτισμός

“Ελλάδα 2021”: συνάντηση Σακελλαροπούλου – Αγγελοπούλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε την ΠτΔ για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με την πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, η οποία την ενημέρωσε διεξοδικά για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Της παρουσίασε, επίσης, την επετειακή νομισματική συλλογή, που αντλεί έμπνευση από σημαντικούς σταθμούς της ελληνικής ιστορίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την κυρία Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη για την ενημέρωση και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, παρά τους περιορισμούς που επιβάλλει η ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα της ιστορικής αυτής επετείου.

Μετά το πέρας της συνάντησης η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την οποία ενημέρωσα για το έργο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ενόψει της επετείου των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση. Λίγες μέρες πριν την έναρξη της επετειακής χρονιάς, μπορώ να πω ότι έχουμε ήδη κερδίσει κάποια στοιχήματα: της συμμετοχής, με την ενεργοποίηση χιλιάδων πολιτών και φορέων σε όλη τη χώρα, της οικουμενικότητας, με την κινητοποίηση του Eλληνισμού σε όλο τον κόσμο.

Όλοι μαζί, με το συντονιστικό ρόλο της Επιτροπής μας, διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα δράσεων που τιμά την ιστορία μας και παράλληλα αφήνει ένα αποτύπωμα για το μέλλον. Στην ίδια λογική κινούνται και οι εμβληματικές δράσεις που θα υλοποιήσει η ίδια η Επιτροπή μας για τις οποίες επίσης ενημέρωσα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τέλος, δώρισα στην Πρόεδρο μια συλλογή του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής, μια πολύτιμη και με συναισθηματική αξία συλλογή, μέσα από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν σημαντικές δράσεις. Είμαι σίγουρη ότι με την συνεργασία όλων μας 2021 θα είναι για εμάς τους Έλληνες η χρονιά της αυτοπεποίθησης και της περηφάνειας.