Οικονομία

Click away: “Έπεσε” το πρώτο πρόστιμο σε κατάστημα

Πρόστιμο "φωτιά" σε κατάστημα υποδημάτων που δεν τηρούσε τη διαδικασία του click away.

Πρόστιμο 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε κατάστημα υποδημάτων στο Ηράκλειο επειδή σύμφωνα με την αστυνομία δεν τηρούσε τη διαδικασία του click away.

Πρόκειται για το πρώτο πρόστιμο που καταγράφεται στο Ηράκλειο από την έναρξη της νέας διαδικασίας σύμφωνα με την οποία λειτουργούν τα καταστήματα.

Αναφορικά με τα πρόστιμα χθες είχαμε για τη μη χρήση μάσκας τις εξής παραβάσεις: 17 στα Χανιά, 4 στο Ρέθυμνο, 3 στο Ηράκλειο, 12 στο Λασίθι.

Για άσκοπη μετακίνηση επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 8 άτομα στα Χανιά, 6 στο Ρέθυμνο, 47 στο Ηράκλειο και 3 στο Λασίθι.

Πηγή: creta24.gr