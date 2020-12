Κοινωνία

Μικρολίμανο: Ξεκίνησε η ανάπλαση με γκρέμισμα αυθαίρετων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απελευθερώνεται από αυθαίρετα και τραπεζοκαθίσματα η παραλιακή.

Οι εκσκαφείς έπιασαν δουλειά, οι κατεδαφίσεις ξεκίνησαν και η ανάπλαση του Μικρολίμανου παίρνει σάρκα και οστά. Από νωρίς το πρωί άρχισε το γκρέμισμα συνολικά 28 αυθαίρετων κτισμάτων, στην πλευρά της θάλασσας. Κατασκευές που επί δεκαετίες εμπόδιζαν στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να απολαύσουν μια βόλτα δίπλα στο κύμα.

Το έργο με προϋπολογισμό ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει την δημιουργία ελεύθερης ζώνης για πεζούς δίπλα στη θάλασσα, μετακίνηση των τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων σε άλλο σημείο του κοινόχρηστου χώρου και τη μετατροπή των οδών Ακτή Κουμουνδούρου και Ναυάρχου Βότση σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας.

«Είναι ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες πριν εμείς το κάνουμε πράξη», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

Οι καταστηματάρχες της περιοχής, από την πλευρά τους, βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς τα έργα θα διαρκέσουν μήνες και εκτός από την πανδημία που κρατά κλειστά τα μαγαζιά τους θα πρέπει να περιμένουν και το πότε θα τελειώσει η ανάπλαση

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι.

Gallery