Πλακιωτάκης: εξιτήριο μετά από ένα μήνα νοσηλείας

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ξεπέρασε τα προβλήματα υγείας που τον υποχρέωσαν να νοσηλευτεί επί 30 ημέρες στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Τι λένε συνεργάτες του.

Εξιτήριο πήρε σήμερα από το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” ο Υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο κ. Πλακιωτάκης, σύμφωνα με συνεργάτες του είναι ευδιάθετος και αναχώρησε για το σπίτι του όπου θα περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, έχοντας ξεπεράσει τον κορονοϊό.

"Σήμερα 12.30μμ. ο κ. Ι Πλακιωτάκης Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και εισήχθη στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, καθώς παρουσίασε πολύ υψηλό πυρετό.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε θάλαμο αρνητικής πίεσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.