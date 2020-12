Οικονομία

Βρούτσης: δεν θα δεχθούμε καμία καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρό μήνυμα του Υπουργού Εργασίας, σε επιχειρήσεις που εκβιάζουν εργαζομένους με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και την αναστολή εργασίας.

Αυστηρή προειδοποίηση σε όσες επιχειρήσεις διαπιστωθεί ότι παρανομούν εκβιάζοντας τους εργαζόμενούς τους, είτε ζητώντας τους πίσω την αποζημίωση ειδικού σκοπού είτε απαιτώντας να εργαστούν, ενώ βρίσκονται σε αναστολή εργασίας απηύθυνε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

«Από σήμερα, μία μέρα μετά τη χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές απέναντι στους εργαζομένους τους και να αποφεύγουν παράνομες και καταχρηστικές συμπεριφορές.

Ο νέος νόμος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για φαινόμενα εκβιασμών εργαζομένων από επιχειρήσεις, είτε ζητώντας τους πίσω τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που λαμβάνουν είτε απαιτώντας τους να εργαστούν, ενώ βρίσκονται σε αναστολή εργασίας.

Το ΣΕΠΕ είναι εδώ, συνεχίζει τους ελέγχους, δέχεται καταγγελίες ακόμα και ανώνυμες και τις εξετάζει ενδελεχώς, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή απόκλιση από το νόμο. Το υπουργείο Εργασίας δεν δέχεται καμία καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης απαντώντας σε σχετική επίκαιρη του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου.

Απαντώντας επίσης στον κ. Κεγκέρογλου που τόνισε την ανάγκη να λάβουν την τρίμηνη επιδότηση όλοι οι εργαζόμενοι που είναι καταγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ ή στο πρόγραμμα εγγυημένου εισοδήματος, ο κ. Βρούτσης αντέτεινε ότι η κυβέρνηση εξετάζει κάθε δυνατότητα στήριξής τους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των αντοχών της οικονομίας.

Όπως είπε ο κ. Βρούτσης, μόνο το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη διαθέσει 2,7 δισ. ευρώ για την στήριξη 4εκατ. 600 χιλιάδων πολιτών, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ σήμερα μέσα από το πρόγραμμα Συν-Εργασία δόθηκαν σε 66.071 δικαιούχους 6 εκατ. 200 χιλιάδες ευρώ, και σε 27.466 δικαιούχους 5εκατ. 818 χιλιάδες ευρώ για το δώρο Χριστουγέννων και το μισθό Νοεμβρίου.

Τέλος ο κ. Βρούτσης απαντώντας σε άλλη ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου σχετικά με τους ασθενείς με σύνδρομο κρόουν, διαβεβαίωσε ότι η Ειδική Επιτροπή του υπουργείου Εργασίας θα επανεξετάσει συνολικά το θέμα για τους ασθενείς με μη αναστρέψιμες παθήσεις, ώστε να μην αναγκάζονται κάθε χρόνο να κάνουν πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ και να ταλαιπωρούνται.