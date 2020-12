Κόσμος

Εκατοντάδες φορτηγά στα σύνορα Αγγλίας – Γαλλίας (εικόνες)

Το πολυπόθητο άνοιγμα των συνόρων αναμένουν οι οδηγοί των φορτηγών που δημιούργησαν ένα απέραντο…πάρκινγκ στο Κεντ.

Εκατοντάδες φορτηγά έχουν σχηματίσει τεράστιες ουρές, φτιάχνοντας ένα ιδιότυπο πάρκινγκ στο Κεντ, της Αγγλίας, όπου περιμένουν το άνοιγμα των συνόρων, για να περάσουν στη Γαλλία.

Τα σύνορα αναμένεται να ανοίξουν σήμερα, οπότε και λήγει το 48ωρο κλείσιμό τους που όρισε η Γαλλία, μετά τον εντοπισμό του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα μέτρα αύξησαν τους φόβους για τα αποθέματα σε βρώσιμα της Βρετανίας.

Σε συνομιλία που είχαν ο Γάλλος Πρόεδρος με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο Μακρόν εξέφρασε την κατανόησή του και την ελπίδα ότι σύντομα θα ανοίξουν τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Αξιωματούχοι των δύο χωρών εργάζονται ώστε να ξεμπλοκάρουν το εμπόριο, όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Ο Μακρόν, που ο ίδιος βρίσκεται σε απομόνωση με κορονοϊό, είπε ότι αναζητείται ένα σύστημα ώστε να περνούν οι οδηγοί των φορτηγών με αρνητικό Covid τεστ, στα γαλλικά εδάφη.