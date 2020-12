Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Ακόμη δεκάδες θανάτους και 853 νέα κρούσματα κατέγραψε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ στην Ελλάδα, ενώ παρατηρείται μικρή μείωση στον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών.

Απο τα νέα κρούσματα, τα 9 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, Απο τα υπόλοιπα κρούσματα, τα 242 εντοπίστηκαν στην Αττική και 179 στην Θεσσαλονίκη.

Ακολουθούν, ο Έβρος με 46 κρούσματα, η Κοζάνη και η Πιερία με 25 κρούσματα έκαστη και έπονται το Κιλκίς με 24 κρούσματα, όσα έχουν και οι Σέρρες.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: