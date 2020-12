Κόσμος

Oruc Reis: νέα Navtex από την Τουρκία μέχρι τον... Ιούνιο!

Άγκυρες "έλυσε" εκ νέου το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis μετά τη νέα Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα, διάρκειας έξι μηνών και συγκεκριμένα έως τις 21 Ιουνίου.

Το ερευνητικό σκάφος, με τη συνοδεία των πλοίων Αταμάν και Τζενγκίζ, πλέει προς το παρόν εντός τουρκικών υδάτων, καθώς η νέα Navtex, που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, αφορά τουρκικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το Oruc Reis να βρεθεί εκ νέου σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας, δεδομένων των συνεχών τουρκικών προκλήσεων και ύστερα από τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις, κατά της Ελλάδας, από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ.

"Η Ελλάδα εξέδωσε 46 NAVTEX, σε 22 τομείς, μέσα σε 3 μήνες. Αυτές οι συμπεριφορές υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας" τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: "Ο γείτονάς μας είναι πολύ αργός, απρόθυμος για συνομιλίες και εξακολουθεί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα".