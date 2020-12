Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: που βγήκαν τα περισσότερα θετικά rapid test την Τρίτη

Τι προέκυψε από τις δειγματοληψίες σε 36 σημεία ανά την επικράτεια. Δείτε τις ηλικίες των κρουσμάτων.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 36 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 4.780 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 28 κρούσματα (0,59%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 19 άνδρες και 9 γυναίκες.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα ~ Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 386 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,26%). Αφορά σε άνδρα 22 ετών.

ΠΕ Δυτικής Αττικής ~ Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας: Πραγματοποιήθηκαν 203 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,49%). Αφορά σε άνδρα 31 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης ~ Καλαμαριά: Πραγματοποιήθηκαν 240 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης ~ Δήμος Αμπελοκήπων: Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,88%). Αφορά σε γυναίκα 24 ετών.

ΠΕ Φθιώτιδας ~ Λαμία: Πραγματοποιήθηκαν 188 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,06%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

