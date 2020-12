Αθλητικά

Άγγιξε τη μεγάλη ανατροπή το Περιστέρι

Η Στρασμπούρ υποιχρέωσε την ελληνική ομάδα στην τρίτη ήττα της στον 5ο όμιλο του Basketball Champions League.

Το Περιστέρι άγγιξε μία τεράστια ανατροπή, αλλά το τρίποντο του Τζέφερσον στα 12΄΄ του τη στέρησε, υποχρεώνοντας την ελληνική ομάδα στην τρίτη ήττα της στον 5ο όμιλο του Basketball Champions League. Το σύνολο του Αργύρη Πεδουλάκη «έπεσε» με το τελικό 76-79 εντός έδρας από τη Στρασμπούρ, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Γάλλους να γράφουν το «2 στα 2» απέναντι στο Περιστέρι και να βελτιώνουν σε 3-1 το ρεκόρ τους.

To καταστροφικό για το Περιστέρι δεύτερο δεκάλεπτο και το πρώτο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, όταν δέχθηκε επιμέρους σκορ 2-12 και βρέθηκε στο -20 (35-55 στο 24΄), δεν πτόησαν την ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη, η οποία ενεργοποίησε την άμυνα της και με διάρκεια στην επίθεση επέστρεψε στη διεκδίκηση της νίκης, ισοφαρίζοντας σε 76-76 στα 43΄΄ για τη λήξη, μετά από τρίποντο του Γκρέι.

Ωστόσο, το τρίποντο του Τζέφερσον στα 12΄΄ (76-79) έκοψε τα... πόδια της ελληνικής ομάδας, η οποία πλήρωσε αστοχία και λάθη στα τελευταία δευτερόλεπτα, βλέποντας τους Γάλλους να αποχωρούν θριαμβευτές από το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Στίβεν Γκρέι με 18 πόντους, ενώ με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (13) και ριμπάουντ (12) τελείωσε την αναμέτρηση ο Μάρβιν Τζόουνς. Από τη Στρασμπούρ, που κυριάρχησε σε ριμπάουντ και ευστοχία από τα 6.75, ξεχώρισε ο Μπόνζι Κόλσον με 20 πόντους.

Tα δεκάλεπτα: 18-17, 33-43, 58-64, 76-79

Διαιτητές: Κόντε, Γιλμάζ Γ., Γιλμάζ Ζ.

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Πεδουλάκης): Μπουρούσης 2, Γκρέι 18 (3), Χάροου 13, Μάντζαρης 2, Βασιλόπουλος 12 (2), Κρόκετ 12 (2), Τζόουνς 13 (12 ριμπάουντ), ΜακΛιν, Πέτεγουεϊ 2, Σαλούστρος 2

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ (Τουόβι): Μπόχατσικ 7 (1), Κόλσον 20 (3), Λάνσντοουν 12 (1), Μέιγ 4, Γουέινραϊτ 18 (4), Καβαλιέρ 5, Ιζούντου 4 (6 ριμπάουντ), Τζέφερσον 9 (2).