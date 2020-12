Κόσμος

Τραμπ: Απένειμε χάρη στον Τζορτζ Παπαδόπουλο

Ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε επίσης χάρη σε άλλα 14 πρόσωπα, ανάμεσά τους και Ρεπουμπλικάνοι πρώην βουλευτές.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απένειμε την Τρίτη πλήρη χάρη στον 33χρονο Τζορτζ Παπαδόπουλο, πρώην σύμβουλο της προεκλογικής εκστρατείας του, ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του στην κατηγορία πως είπε ψέματα σε πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Έρευνας (FBI) στο πλαίσιο της έρευνας του ομοσπονδιακού ειδικού εισαγγελέα, Ρόμπερτ Μάλερ, για τη φερόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο Τραμπ απένειμε επίσης χάρη στον Άλεξ φαν ντερ Ζβαν, 36 ετών, Ολλανδό θετό γιο Ρώσου δισεκατομμυριούχου, που είχε καταδικαστεί να εκτίσει 30 ημέρες φυλάκιση και να καταβάλει πρόστιμο 20.000 δολαρίων διότι είπε ψέματα σε μέλη της ομάδας του ειδικού εισαγγελέα Μάλερ.

Συνολικά, ο Τραμπ απένειμε χάρη σε 15 πρόσωπα, ανάμεσά τους δύο πρώην Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, και μετέτρεψε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τις ποινές πέντε.

Ο Τραμπ απέρριπτε εξ αρχής την έρευνα του Μάλερ για τη Ρωσία, που χαρακτήριζε «κυνήγι μαγισσών».

Η απονομή χάρης στα πρόσωπα αυτά καταγράφηκε ενώ δεν απομένει πλέον παρά χονδρικά ένας μήνας προτού ορκιστεί και αναλάβει την εξουσία ο Δημοκρατικός εκλεγμένος Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, τη νίκη του οποίου στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Τραμπ συνεχίζει ως εδώ να αρνείται να αναγνωρίσει.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απένειμε χάρη στον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, στρατηγό ε.α. Μάικλ Φλιν, που είχε ομολογήσει την ενοχή του σε δύο κατηγορίες πως είπε ψέματα σε πράκτορες του FBI. Η χάρη στον Φλιν επικρίθηκε έντονα από τους Δημοκρατικούς.

Ο 70χρονος Κρις Κόλινς, Ρεπουμπλικάνος πρώην βουλευτής της Νέας Υόρκης ο οποίος ήταν το πρώτο μέλος του Κογκρέσου που τάχθηκε υπέρ του Τραμπ το 2016 και παρέμεινε σθεναρός υποστηρικτής του απερχόμενου Προέδρου, είχε ομολογήσει την ενοχή του το 2019 στην κατηγορία περί συνωμοσίας με σκοπό τη διάπραξη ασφαλιστικής απάτης και περί ψευδούς κατάθεσης σε πράκτορες του FBI και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 26 μηνών, την οποία εκτίει. Έλαβε χάρη.

Άλλος ένας Ρεπουμπλικάνος πρώην βουλευτής στον οποίο απονεμήθηκε χάρη, είναι ο Ντάνκαν Χάντερ, που ομολόγησε πριν από έναν χρόνο την ενοχή του στην κατηγορία περί συνωμοσίας για την κατάχρηση ποσού της προεκλογικής του εκστρατείας για προσωπικά του έξοδα. Η κατηγορία επέσυρε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος, εξάλλου, μετέτρεψε την ποινή του Ρεπουμπλικάνου πρώην βουλευτή του Τέξας, Στιβ Στόκμαν, 64 ετών, που καταδικάστηκε το 2018 για κατάχρηση κεφαλαίων που προορίζονταν για αγαθοεργίες. Εξέτισε δύο από τα 10 χρόνια κάθειρξη που του είχε επιβληθεί. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα παραμείνει υπό δικαστική επιτήρηση και θα καταβάλει αποζημίωση ύψους 1 εκατ. δολαρίων.

Ακόμη, ο Τραμπ μετέτρεψε την ποινή της Κρίσταλ Μουνιός, η οποία είχε καταδικαστεί για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση μαριχουάνας. Η υπόθεση της Μουνιός, πρώην συγκρατούμενης της Άλις Τζόνσον, στην οποία ο Τραμπ είχε δείξει επιείκεια το 2018, απέκτησε δημοσιότητα κυρίως χάρη στην Κιμ Καρντάσιαν Ουέστ, διασημότητα των αμερικανικών τηλεοπτικών ριάλιτι σόου.