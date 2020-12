Αθλητικά

Ο Μέσι κατέρριψε το μυθικό ρεκόρ του Πελέ

Ο άσος της Μπαρτσελόνα οδήγησε την ομάδα του σε μία εμφατική επικράτηση επί της Βαγιαδολίδ.

Η εύκολη νίκη της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Βαγιαδολίδ με 3-0, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της LaLiga, ανέβασε τους “μπλαουγκράνα” στην 5η θέση της βαθμολογίας και τους βοήθησε την ευκαιρία να πλησιάσουν κάπως τις πρώτες θέσεις.

Τη βραδιά ωστόσο, “σημάδεψε” στο 65ο λεπτό, το 644ο γκολ του Λιονέλ Μέσι με τη “Μπάρτσα”, που ήταν αρκετό για να… σπάσει το μυθικό ρεκόρ του Πελέ.

Ο σπουδαίος Βραζιλιάνος επιθετικός, είχε σημειώσει 643 γκολ με τη φανέλα της Σάντος, όντας ο ρέκορντμαν τερμάτων με έναν σύλλογο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Από το βράδυ της Τρίτης, ο Λιονέλ Μέσι είναι ο νέος κάτοχος του ρεκόρ και πλέον θα έχει την ευκαιρία να “απογειώσει” κι άλλο τις επιδόσεις του με το σύλλογο της Βαρκελώνης.