Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Λαμκέλ Ζε, ο εκλεκτός του Μπόλονι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο Καμερουνέζος που αναμένεται να ενισχύσει το “τριφύλλι”.

Ένα... βήμα απ' την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Αντβέρπ για τον εξάμηνο δανεισμό του διεθνούς Καμερουνέζου εξτρέμ, Ντιντιέ Λαμκέλ Ζε, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» είναι πλέον στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με τη βελγική ομάδα για να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Αφρικανό μεσοεπιθετικό έως το καλοκαίρι, ενώ στην όλη διαπραγμάτευση συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς.

Με τον General Manager των «πράσινων» Πιέρ Ντρεοσί να προσπαθεί να «ρίξει» τις αξιώσεις των Βέλγων σε ένα ποσό που θα είναι πολύ πιο κοντά στις οικονομικές δυνατότητες του «τριφυλλιού» (κάτω από το 1 εκατ. ευρώ) και σίγουρα πολύ κάτω απ' τα 3 και 4 εκατ. ευρώ που ζητούσαν για τον Ζε οι Βέλγοι.

Ο Παναθηναϊκός θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του για το επόμενο εξάμηνο, ήτοι περίπου 200.000-250.000 ευρώ απ' τις 300.000 ευρώ που έχει λαμβάνειν ο Ζε ως το καλοκαίρι (αμείβεται με 600.000 ευρώ το χρόνο), ενώ είναι πιθανό να συζητηθεί από τώρα το ύψος του συμβολαίου του για τις επόμενες σεζόν, εάν ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς το προσεχές καλοκαίρι.

Η μεταγραφή του Ζε είναι 100% επιλογή του Λάζλο Μπόλονι, ο οποίος θεωρεί πως ο Καμερουνέζος εξτρέμ θα προσδώσει στοιχεία που λείπουν αυτή τη στιγμή απ' την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο δε παίκτης δείχνει απόλυτα θετικός στην προοπτική της μετακόμισης στην Ελλάδα, καθώς από τον περασμένο Οκτώβριο (όταν υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα προς τον προπονητή του Ιβάν Λέκο) προπονείται με τη δεύτερη ομάδα της Αντβέρπ.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ντρεοσί και τους ανθρώπους της Αντβέρπ (που έχουν ξεκινήσει εδώ κι ένα δεκαήμερο) είναι στο τελικό στάδιο και ρυθμίζονται οι τελικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία των δύο πλευρών.

Στον Παναθηναϊκό θέλουν να «κλείσουν» τη μεταγραφή μέσα στα επόμενα 24ωρα, ούτως ώστε ο Ζε να βρίσκεται στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου, όταν θα επιστρέψει και η υπόλοιπη ομάδα από την άδεια των Χριστουγέννων και να ξεκινήσει προπονήσεις αμέσως με το υπόλοιπο γκρουπ.