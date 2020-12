Κοινωνία

Ευαγγελισμός: Με τους ήρωες που μάχονται με τον κορονοϊό τα στολίδια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τα πρόσωπα όσων εδώ και δέκα μήνες δίνουν τη μάχη με τον αόρατο εχθρό είναι τα στολίδια του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αθήνας.

Τα πρόσωπα του υγειονομικού προσωπικού που τους τελευταίους μήνες δίνουν τη μάχη με τον κορονοϊό κοσμούν τις μπάλες του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Ευαγγελισμό.

Το δέντρο που βρίσκεται στο προαύλιο αποτελεί φόρο τιμής στους ήρωες γιατρούς, νοσηλευτές και όσους εργάζονται στη ζώνη του κορονοϊού.

«Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε», είπε ο διοικητής της μονάδας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Μία από τις νοσηλεύτριες στη μονάδα Covid και βλέπει το πρόσωπό της στο δέντρο, χαρακτήρισε τη μάχη με τον κορονοϊό «καθημερινή μάχη που θέλει κουράγιο και δύναμη».