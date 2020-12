Οικονομία

Θετικός απολογισμός για το 22ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum

“Συνάντηση Κορυφής” για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις. Συμμετείχαν κορυφαίοι Αμερικανοί και διεθνείς επενδυτές, διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.

Με κεντρικό θέμα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συμμετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”.την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 2020 ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς, καθώς επίσης και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Η Ψηφιακή μορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιμης σημασίας για την επανέναρξη της οικονομίας. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονομίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήματα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες από την υγειονομική και οικονομική αναταραχή στα ήρεμα νερά της προόδου και της ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγματοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγμή για να μεταδώσει αυτό το μήνυμα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευμένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Το Capital Link Invest in Greece Forum μέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό.

Ειδικότερα, φέτος, με διάρκεια 2 ημερών, 33 Ενότητες και 112 Ομιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε με τρόπο ολοκληρωμένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, προβάλλοντας επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τομείς της οικονομίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη στροφή της οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονομίας με αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά προηγμένης, καινοτόμου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο διέψευσε τους απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων μας και τους επαίνους τους.

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και των διεθνών επενδυτών.

“GREEK SHIPPING AT THE FOREFRONT OF GLOBAL TRADE –

INDUSTRY & THOUGHT LEADERSHIP”

Dr. Nikolas P. Tsakos President & CEO - Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman - Intertanko 2014-2018

Σε μία συζήτηση με: κ. Costas Paris, Senior Reporter - The Wall Street Journal

Ο Dr. Nikolas P. Tsakos President & CEO - Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman - Intertanko 2014-2018 δήλωσε: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ναυτιλίας από την αρχαιότητα. Είναι μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και ο στόλος της αποτελεί το 55% του εμπορικού θαλάσσιου στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. Αυτό λοιπόν είναι ένα καταπληκτικό επίτευγμα για μια χώρα περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το μέγεθος της Ελλάδας είναι περίπου ίσο με αυτό ενός μικρού χωριού στην Κίνα, όμως παρόλα αυτά εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου. Παραδοσιακά, από τα αρχαία χρόνια και τη μυθολογία, είναι προφανές πόσο σημαντική ήταν η θάλασσα για την Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι σήμερα και για τόσες γενιές.».

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε είναι η απομάκρυνση των νέων από τη ναυτιλία», υποστήριξε ο κ. Νικόλαος Τσάκος. Πρέπει να παρέχουμε τα κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση και εκπαίδευση των νέων. Αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος στην ναυτική εκπαίδευση.

Όσον αφορά την πράσινη ναυτιλία, ο κ. Τσάκος είπε ότι η ναυτιλία είναι το πιο αποτελεσματικό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον είδος μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων αγαθών, με πολύ μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο η ναυτιλία προσπαθεί πάντα να διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου έχει επιτευχθεί με αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον της τάξεως του 2,8%, σημαντικό μεν αλλά κατά πολύ μικρότερο συγκριτικά με εκείνο των αεροπορικών μεταφορών του 10% ή το 20% των οδικών μεταφορών. Ο κ. Τσάκος διευκρίνισε ότι παρόλο που η ναυτιλία δεν είναι η κύρια αιτία πρόκλησης ρύπανσης του περιβάλλοντος, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050. Η ναυτιλία εξαρτάται τόσο πολύ από το περιβάλλον που δεν θα γίνουν αποδεκτές «παρακάμψεις» για την επίτευξη του στόχου.

Σχετικά με το πλοίο του μέλλοντος ο κ. Τσάκος είπε ότι προς το παρόν θα λειτουργούμε σύμφωνα με τη λύση που προτείνεται από τον ΙΜΟ με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023, δηλαδή τη μείωση της ταχύτητας στα υπάρχοντα πλοία. Η ελάττωση της ταχύτητας θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές και θα δώσει χρόνο στους επιστήμονες, τους μηχανικούς και τα ναυπηγεία να εργαστούν επάνω στις λύσεις, είτε αυτό λέγεται υδρογόνο, είτε αμμωνία, είτε φυσικό αέριο, που είναι άλλη μια καλή επιλογή, για την κατασκευή του «σωστού» πλοίου . Έτσι, η μείωση της ταχύτητας αποτελεί τη μεσοπρόθεσμη λύση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation είπε ότι η πανδημία δημιούργησε ένα πολύ άνισο πεδίο. «Βιώνουμε λειτουργικές και εμπορικές συνθήκες που δεν έχουμε ξαναδεί. Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας, δεδομένου ότι η ναυτιλία είναι ανθρωποκεντρική, είναι ο πιο σημαντικός. Σε καθημερινή βάση λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας του πληρώματος μας. Πολλές χώρες έχουν αναλάβει μονομερείς ενέργειες για να μην επιτρέψουν στους ναυτικούς να αποβιβαστούν από πλοία. Έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν δει τις οικογένειές τους για περισσότερο από ένα χρόνο. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος και μέσω του ΙΜΟ – του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας προσπαθούμε να συντονίσουμε και να κάνουμε αυτή τη διαδικασία να λειτουργεί ομαλά. Αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη».

Ο κ. Costas Paris, Senior Reporter - The Wall Street Journal, δήλωσε: «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι που μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοηθεί από πολλούς στην ευρύτερη κοινότητα των μεταφορών. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό έθνος. Ωστόσο, παραμένει στην πρώτη γραμμή της ναυτιλίας εδώ και δεκαετίες. Είναι το κυρίαρχο έθνος. Πώς μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα θα συνεχίσει να διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση της, δεδομένου ότι άλλα έθνη, ειδικά από την Ασία όπως η Κίνα, έχουν κρατική χρηματοδότηση για τον στόλο τους, έχοντας πρόσβαση σε όση χρηματοδότηση χρειάζονται και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους», αναρωτήθηκε ο κ. Costas Paris στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Συναντήσεις Ξένων Θεσμικών Επενδυτών

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία πραγματοποιήθηκαν μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε συνεργασία με τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions για τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή.

Ενδεικτικά funds που συμμετείχαν : Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas Ridge Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton Vance • European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global Value Investment Corp • Golden Tree Asset Management • KKR Koa Capital Partners, LLC • Melqart Asset Management • Metlife • Metzler Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • ProValue AG • Schafer Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap Capital • Waterwheel

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήρο της Νέας Υόρκης”

Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε ψηφιακή μορφή με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY AT NYSE» κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell - καμπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεμβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock Exchange.

Πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου 2020 του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωμένοι από τον Captain Panagiotis N. Tsakos, και τους εκπροσώπους των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγμένες στο NYSE : κκ., Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer - Diana Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO - Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO of Dorian LPG USA LLC and Theodore Young, CFO, Dorian LPG - Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO - Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone – Vice Chairman - Safe Bulkers Inc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary - Mistras Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti - President/CEO - και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.

Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

FORUM OVERVIEW

Το Συνέδριο, μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που χρησιμοποιήθηκε, προσέφερε στους συμμετέχοντες δυνατότητες πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Η Ψηφιακή μορφή του έδωσε τη δυνατότητα συμμετοχής και παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Οι συμμετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:

112 υψηλού επιπέδου ομιλητές που απευθυνθήκαν σε:

Περισσότερα από 1,000 άτομα που εγγράφησαν και παρακολούθησαν το Συνέδριο

Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγμένες και μη εταιρίες, καθώς και για τα μέλη της Κυβέρνησης.

Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών με ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα

Με στόχο τη μακρόχρονη και εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε ουσιαστική και αξιόπιστη πληροφόρηση, το Συνέδριο δημιούργησε μια «βιβλιοθήκη» έγκυρου περιεχομένου σχετικά με την Ελλάδα στην οποία οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να ανατρέχουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος του Συνεδρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σημαντικοί Αμερικανοί επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, πέντε (5) Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι τέσσερις (4) Ελληνικές Τράπεζες και εξέχον Κυβερνητικό Επιτελείο:

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. και ο κ. Ajay Kanani, Director, International Capital Markets - New York Stock Exchange που τόνισε τη μακροχρόνια σχέση και υποστήριξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στην Ελληνική Ναυτιλία.

Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το κεντρικό μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΠΑ κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian Affairs, U.S. Department of State • Mr. John Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the Aegean and Western Balkans - US International Development Finance Corporation

Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι της ΕΛΛΑΔΟΣ

• κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών • κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων • κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας • κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης • κ. Κώστας Καραμανλής, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών • κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού • κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική • κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ • κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων • Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων • κ. Alex Patelis, Chief Economic Adviser στον Πρωθυπουργό • κ. Μιχάλης Αργυρού, Chairman of Council of Economic Advisers, Υπουργείο Οικονομικών • κ. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund • κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων • κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Director General - Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους

Τράπεζα της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής • κ. Σπύρος Παντελιάς, Director, Financial Stability Department

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures Group - Τέσσερις Ελληνικές Τράπεζες: Alpha Bank • Eurobank – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τράπεζα Πειραιώς

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς: κ. Martin Bijsterbosch, Adviser – Country coordinator for Greece - Directorate General Economics - European Central Bank • κ. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member - European Stability Mechanism (ESM) • κα. Andreea Moraru, Director, Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. • BrookStreet Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance Corporation • HIP Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors • Paulson & Co.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AECOM Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • AVIS Greece • Brown Hotels • CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co. PC • Google • Hines Greece • Jacobs • Libra Group • LightsourceBP • Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mistras Group Inc (MG) • Mohegan Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547 Energy LLC • SP Global - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Athens Water Supply & Sewage Company S.A. (EYDAP) • Alpha Bank • ADMIE Holdings (Independent Power Transmission Operator S.A.) • Cenergy Holdings • ElvalHalcor • Fourlis Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA Group of Companies • Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) • Lamda Development S.A. • Motor Oil (Hellas) • Mytilineos S.A. • National Bank of Greece • Opap • Orilina Properties REIC / Zeus Group • OTE Group of Companies • Piraeus Bank • Piraeus Real Estate • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece (PPC) • Sarantis • Terna Energy • Titan Cement Group • Trastor REIC (Varde Global Real Estate) • Viohalco S.A - ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Blueground • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • Envolve Entrepreuneurship • EOS Capital Partners • Epignosis eLearning Solutions • Greek National Tourism Organization (GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation of Assets and Participation (HCAP) • Hellenic Republic Asset Development Fund • Independent Authority for Public Revenue • Intrum Hellas • Public Debt Management Agency • Regency Entertainment S.A. – Lampsa Hellenic Hotels S.A. • SMERemediumCap • Venture Friends - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Allen & Overy LLP • Karatzas & Partners Law Firm • Lambadarios Law firm • Machas & Partners Law Firm • Milbank LLP • PotamitisVekris Law Partnership • Reed Smith LLP • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Capital Product Partners (CPLP) • Danaos Corporation (DAC) • Diana Shipping Inc (DSX) • Dorian LPG (LPG) • Dynagas LNG Partners (DLNG) • Eurodry (EDRY) • EuroSeas (ESEA) • Pyxis Tankers (PXS) • Safe Bulkers (SB) • Seanergy Maritime Holdings (SHIP) • Star Bulk Carriers (SBLK) • Tsakos Energy Navigation (TEN)

Το Συνέδριο διοργανώθηκε :

Σε συνεργασία με: New York Stock Exchange

SPONSORS:

Lead Sponsors : Η Citi και η Tsakos Energy Navigation είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 12 χρόνια.

Platinum Χορηγός: Piraeus Bank

Χρυσοί Χορηγοί: EY • Goldman Sachs • Nomura International

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Libra Group • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas • OTE Group of Companies • Reed Smith • Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm

Χορηγοί: Allen & Overy LLP • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • AXIA Ventures Group • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Eldorado Gold • Eurobank • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • HSBC Greece • GT - GEK TERNA Group of Companies • Intrum Hellas • Jacobs • Karatzas & Partners • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Orilina Properties REIC • PotamitisVekris • Prodea Investments • Public Power Corporation SA – Hellas • TEMES S.A • Trastor REIC

Υποστηρικτές Χορηγοί: AECOM Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • BrookStreet Equity Partners LLP • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Grivalia Management • Hellenic Republic Asset Development Fund • Mytilineos • OPAP • SMERemediumCap

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Consulate General of Greece in NY • Athens Chamber of Commerce & Industry • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • Economic Chamber of Greece • Hellenic Federation of Enterprises – SEV • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY – Trade Office • Cyprus-US Chamber of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • EMBCA • Endeavor • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Greek Energy Forum • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council (HAWK) • Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic Bank Association • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Fund and Asset Management Association • Hellenic Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative

MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Cosmos FM 91.5 NY • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • efoplistesnews.gr • Greek Reporter • Hellas FM • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic News of America • Hellenic DNA, Digital News America • KATHIMERINI • KATHIMERINI English Edition – The New York Times International • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • Piraeus365.gr • World Energy News

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

https://forums.capitallink.com/greece/2020/

www.capitallink.com

www.capitallinkforum.com

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF.

Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.

H Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο και Hong Kong, που αφορούν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Δέκα από τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης.

Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε διάφορους τομείς και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds's List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington.