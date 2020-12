Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση μεταφέρει γιατρούς από την Αττική στη Βόρεια Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κοινωνία αντιμετωπίζει μία νέα τραγωδία με ευθύνη της κυβέρνησης, τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος

“To Bloomberg, το οποίο δεν είχε την τύχη να συμμετέχει στη λίστα Πέτσα, κατατάσσει την Ελλάδα στις χειρότερες χώρες για να ζεις εν μέσω πανδημίας”, τονίζει δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος.

“Η κυβέρνηση όμως πανηγυρίζει και συνεχίζει να δηλώνει περήφανη, που αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ μεταφέρει υγειονομικούς απ’ τα νοσοκομεία της Αττικής στη Βόρεια Ελλάδα, που αντί για δωρεάν μαζικά τεστ κάνει λοταρίες, που στους χώρους εργασίας δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι δε θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων”, σημειώνει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

“Η κοινωνία αντιμετωπίζει μία νέα τραγωδία με ευθύνη της κυβέρνησης”, καταλήγει o εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.