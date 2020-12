Κοινωνία

Έρευνα του ΑΝΤ1: σωρεία καταγγελιών για το Άσυλο Ανιάτων (βίντεο)

Τα “πυρά” για την στάση μελών της Διοίκησης, ο ρόλος του κυβερνητικού επιτρόπου, τα ακίνητα του Ιδρύματος και η απάντηση της Πρόεδρου του ΔΣ του Ασύλου.