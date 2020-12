Life

O Αντώνης Λουδάρος στο “Πρωινό” για την “σπάνια συλλογή” με στολίδια (βίντεο)

Η συγκίνηση για την “απουσία” της μητέρας του. Το “κόλπο” στην Βιέννη για τον γάμο του και η… ακούσια συνδρομή συγγενών των φίλων του για τον διάκοσμο στο σπίτι του.