Κόσμος

Brexit: Εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου

Η ανακοίνωση της επίτευξης της συμφωνίας εν αναμονή της συνέντευξης Τύπου. Η ανακοίνωση του Λονδίνου.

Κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για ομαλή έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι δύο πλευρές, μετά από 4,5 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε πως οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας κατέληξαν σε συμφωνία για το Brexit.

Για «δίκαιη και ισορροπημένη» συμφωνία έκανε λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν. «Αξίζει να παλέψουμε για αυτήν τη συμφωνία. Έχουμε τώρα μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες. Η Ευρώπη προχωρά τώρα» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ανακοίνωση ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συμπλήρωσε:

«Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ για τις ακούραστες προσπάθειές τους».

«Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ επέδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ίδια ενότητα» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.

Επισήμανε ότι «αυτές ήταν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλύσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών, προτού δώσουν το πράσινο φως»

Η κυβέρνηση της Βρετανίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Ό,τι υποσχέθηκε στο βρετανικό λαό κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος του 2016 και των περσινών εκλογών η κυβέρνηση καλύπτεται με αυτήν τη συμφωνία.

Επανακτούμε τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων, του εμπορίου και των νερών μας.

Η συμφωνία αποτελεί φανταστικό νέο για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε κάθε σημείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου βασισμένη σε μηδενικά τιμολόγια και μηδενικές ποσοστώσεις, που έχει επιτευχθεί ποτέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμφωνία είναι το η μεγαλύτερη διμερής συμφωνία για την κάθε πλευρά, καλύπτοντας εμπόριο αξίας 668 δισεκατομμυρίων λιρών για το 2019.

Εγγυάται επίσης ότι δεν δεσμευόμαστε πλέον από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει ρόλος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όλες οι κόκκινες γραμμές της κυριαρχίας μας επετεύχθησαν.

Αυτό σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα έχουμε ολοκληρωτική οικονομική και πολιτική ανεξαρτησία.

Το μεταναστευτικό σύστημα με πόντους θα μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη έλεγχο του ποιος εισέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τελειώνει την ελεύθερη μετακίνηση.

Καταφέραμε μία εξαιρετική συμφωνία για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε χρόνο ρεκόρ και κάτω από εξαιρετικά προκλητικές συνθήκες, που προστατεύει την αξιοπρέπεια και την εσωτερικής μας αγορά, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τώρα έχουμε κάνει το Brexit και μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις φανταστικές ευκαιρίας που μας δίνει η ανεξαρτησία ως ανεξάρτητο εμπορικό κράτος και να κάνουμε συμφωνίες με άλλους συνεργάτες στον κόσμο.

Ικανοποίηση από την Ιρλανδία

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν χαιρέτισε την επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Βρετανίας και την ΕΕ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του επειδή αποφεύχθηκε η επιστροφή στα «σκληρά» σύνορα με τη Βόρεια Ιρλανδία.

«Μια συμφωνία για το Brexit είναι πραγματικά καλοδεχούμενη μετά από τέσσερα μακρά χρόνια διαπραγματεύσεων», είπε ο Μάρτιν. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει πλέον στις δύο πλευρές να επικεντρωθούν στη σφυρηλάτηση «μιας καλής σχέσης» μεταξύ τους τα επόμενα χρόνια, πρόσθεσε.