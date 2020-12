Υγεία - Περιβάλλον

Ευχές από τους “ήρωες” που μάχονται κατά του κορονοϊού (βίντεο)

Οι εργαζόμενοι στις ΜΕΘ –Covid του Ευαγγελισμού και του Σωτηρία εύχονται χρόνια πολλά και συγκινούν με τα λόγια και τις πράξεις τους.