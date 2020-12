Αθλητικά

Παρνασσός: Επικίνδυνο σπορ το σκι εκτός χιονοδρομικού (βίντεο)

Ολοένα και περισσότεροι είναι οι παράτολμοι σκιέρ που παρά το ότι είναι κλειστό το χιονοδρομικό, διακινδυνεύουν να κάνουν ελεύθερη κατάβαση.