Κορονοϊός - Βρετανία: Χριστούγεννα μέσα στα φορτηγά τους κάνουν χιλιάδες οδηγοί (εικόνες)

Οι οδηγοί, που είναι αποκλεισμένοι κοντά στο Ντόβερ, περιμένουν να υποβληθούν σε τεστ ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν στα σπίτια τους.

Εκτός από το έλατο-μινιατούρα που κάποιες φορές κρέμεται από τον καθρέφτη στην καμπίνα, δεν υπάρχουν πολλά που να θυμίζουν Χριστούγεννα στην πίστα ενός παλιού αεροδρομίου στο νότιο τμήμα της Αγγλίας όπου χιλιάδες οδηγοί φορτηγών, αποκομμένοι από τις οικογένειές τους, περιμένουν να υποβληθούν σε τεστ για την Covid-19 ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν στα σπίτια τους.

«Είναι αδύνατον», λέει ο Πάβελ, 34χρονος Πολωνός οδηγός, από τους τυχερούς που πλέον υποβλήθηκε σε τεστ, στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν έχω λόγια να περιγράψω πώς αισθανόμαστε. Οι οικογένειές μας μάς περιμένουν, μας σπαράζει την καρδιά».

Έχοντας υποβληθεί σε τεστ, σκοπεύει να πάει στο Φολκστόουν, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός από τον οποίο θα μπορέσει να διασχίσει τη σήραγγα της Μάγχης προτού «επιστρέψω στην Πολωνία».

Όπως αυτός, χιλιάδες άλλοι οδηγοί είναι αποκλεισμένοι, καθώς η Γαλλία, ανήσυχη για το νέο στέλεχος του SARS-CoV-2 που εντοπίστηκε στη νοτιοανατολική Αγγλία και θεωρείται πιο μεταδοτικό, έκλεισε τα σύνορά της για τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό περιλαμβάνει το Ντόβερ, το κυριότερο λιμάνι για το πέρασμα από τη μια πλευρά της Μάγχης στην άλλη, και την κοντινή σήραγγα, από όπου περνούν χιλιάδες βαριά οχήματα κάθε μέρα.

Εκτός από την άκρη του οδοστρώματος στον αυτοκινητόδρομο M20, τα φορτηγά είναι σταθμευμένα στην πίστα του παλαιού αεροδρομίου του Μάνστον, σχηματίζοντας εντυπωσιακές ουρές που αποτυπώνουν το μέγεθος του εγχειρήματος που είναι να υποβληθούν σε τεστ όλοι οι οδηγοί.

Καθώς, παρότι η Γαλλία επέτρεψε να ξεκινήσει και πάλι η κυκλοφορία από το πρωί της Τετάρτης, από τους οδηγούς απαιτείται βεβαίωση ότι υποβλήθηκαν σε τεστ για την Covid-19 και ότι βρέθηκαν αρνητικοί, μια διαδικασία που θα χρειαστεί μέρες δουλειάς, παρά την κινητοποίηση του στρατού και μιας ομάδας Γάλλων πυροσβεστών. Εν μέσω Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τον Πάβελ, οι οδηγοί είναι εξοργισμένοι με τη Γαλλία. Και στο ταξίδι της επιστροφής του, δεν σκοπεύει να κάνει ούτε μία στάση, «ούτε για φαγητό, ούτε για καύσιμα, ούτε για τίποτα». «Το 90% των ανθρώπων εδώ δεν θα σταματήσει στη Γαλλία», λέει.

Για τους οδηγούς που περιμένουν στην πίστα του παλαιού αεροδρόμιου συνεχίζει να υπάρχει ασάφεια κι αβεβαιότητα όσον αφορά το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, παρά τις διαβεβαιώσεις των γαλλικών και των βρετανικών αρχών ότι η κυκλοφορία θα συνεχιστεί την ημέρα των Χριστουγέννων.

Με την αγανάκτησή τους να μεγαλώνει, κάποια στιγμή πάταγαν όλοι μαζί τις κόρνες στα οχήματά τους, συντονισμένα, για μισή ώρα. Στο κοντινό λιμάνι του Ντόβερ, οδηγοί συνεπλάκησαν με αστυνομικούς.

Μικρά φορτηγά επιστρατεύτηκαν για να τους μεταφέρουν δωρεάν τρόφιμα: χάμπουργκερ και ταϊλανδικό φαγητό. Υπήρξε επίσης κινητοποίηση από διάφορες οργανώσεις προκειμένου οι οδηγοί να έχουν ζεστά γεύματα, κυρίως από μέρους της πολωνικής κοινότητας. Τοποθετήθηκαν χημικές τουαλέτες, αλλά σύμφωνα με κάποιους οδηγούς, γρήγορα γέμισαν.

«Είμαστε κολλημένοι εδώ και τρεις μέρες», δήλωσε ο Βαλέρι, 37χρονος οδηγός από την Ουκρανία, που δεν έχει ακόμα υποβληθεί σε τεστ. «Μας πάρκαραν εδώ και μας είπαν να περιμένουμε. Πρέπει να γυρίσουμε σπίτια μας τώρα. Ίσως φθάσουμε εγκαίρως για την Πρωτοχρονιά», δήλωσε. «Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν ντους, τίποτα», λέει.

Σύμφωνα με άλλους οδηγούς, έχουν τοποθετηθεί κάποια ντους, αλλά χρειάζεται να διανύσει κανείς μεγάλη απόσταση στην τεράστια πίστα για να φθάσει στις εγκαταστάσεις.