Κόσμος

Χριστούγεννα με -50 βαθμούς στη Ρωσία (βίντεο)

Πολικές θερμοκρασίες τα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο μέρος της Ρωσίας.

Πολικές ήταν οι θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής Ρωσίας, με τους κατοίκους να παλεύουν με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν.

Σε κάποιες περιοχές, η θερμοκρασία έφτασε τους -50 βαθμούς κάτω από το 0, θέτοντας στο φουλ τις μηχανές παραγωγής ρεύματος και δημιουργώντας προκλήσεις στους οδηγούς.

Κάποιοι άφησαν τα αυτοκίνητά τους το βράδυ, για να τα βρουν καλυμμένα με χιόνι και παγωμένα το πρωί, κάτι που σημαίνει ότι «πήραν φωτιά» τα τηλέφωνα των μηχανικών.

Οι Αρχές, πάντως, συμβούλευσαν τους ντόπιους να αποφύγουν να ταξιδέψουν εκτός των πόλεων που κατοικούν.