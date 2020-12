Κόσμος

Timelapse: το χριστουγεννιάτικο ξημέρωμα στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Χριστός

Μαγικές εικόνες από τα διαφορετικά αυτά Χριστούγεννα που ξημέρωσαν στη Βηθλεέμ.

Ο ήλιος ανατέλλει πάνω από τη Βηθλεέμ, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Χριστός και δίνει μαγικές εικόνες.

Χιλιάδες ξένοι προσκυνητές συνηθίζουν να συρρέουν κάθε χρόνο τέτοιες μέρες στη Δυτική Όχθη, όμως φέτος η πανδημία του κορονοϊού άλλαξε τα δεδομένα όλων.

Το κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου του Ισραήλ, προς ξένους επισκέπτες, μαζί με τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τους Παλαιστίνιους κράτησαν μακριά τους επισκέπτες.

Οι περισσότερες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν, κι έτσι, δημιουργήθηκε μια σπάνια μα κι όμορφη εικόνα της άδειας πόλης.