Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έφθασαν στην Ελλάδα τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα φορτηγά με τα εμβόλια της Pfizer πέρασαν τον Προμαχώνα

Σε ελληνικό έδαφος τα εμβόλια της Pfizer κατά του κορονοϊού. Τα πρώτα φορτηγά με τα εμβόλια πέρασαν τον Προμαχώνα,

Ήδη, το ΓΕΕΘΑ έχει εγκαταστήσει στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έναν Σταθμό Διοίκησης με επικεφαλής Ταξίαρχο του Στρατού και διακλαδικό επιτελείο το οποίο βρίσκεται σε πολύ στενή συνεργασία με τον υφυπουργό Νίκο Χαρδαλιά.

Όταν τα εμβόλια φτάσουν στα 5 hubs της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Καρδίτσας και των Ιωαννίνων, στρατιωτικά κλιμάκια θα αναλάβουν τον έλεγχο της παραλαβής των εμβολίων, της φύλαξης και της διανομής στα πάνω από 1000 εμβολιαστικά κέντρα.

Θα καταγράφουν ακόμη και πόση ώρα ή πόσες ώρες έκαναν να φτάσουν στον προορισμό τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Ταυτόχρονα σε συντονισμό με αστυνομία και πυροσβεστική, μεταγωγικά αεροσκάφη κι ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται σε ετοιμότητα για την μεταφορά των εμβολίων σε κάθε άκρη της χώρας κι ακριτικά νησιά, με όλα τα απαραίτητα μέτρα συντήρησης.

Πρώτοι θα εμβολιαστούν οι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή της υγείας και όσοι βρίσκονται σε κλειστές δομές.

Στις 27 Δεκεμβρίου, θα διενεργηθούν οι πρώτοι εμβολιασμοί στα νοσοκομεία αναφοράς της Αττικής: Στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, στο Νοσοκομείο Σωτηρία, στο Αττικό Νοσοκομείο, στο Θριάσιο και στο Ασκληπιείο της Βούλας. Την Κυριακή 27/12 θα εμβολιαστούν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την επόμενη μέρα, 28 Δεκεμβρίου, θα γίνει η διανομή προς τα νοσοκομεία αναφοράς, στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, στο ΑΧΕΠΑ, στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων και στην Πάτρα, έτσι ώστε να αρχίσουν οι εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων αυτών στις 29 Δεκεμβρίου.

Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα παραληφθεί, εκτός απροόπτου, η πρώτη μεγάλη παρτίδα εμβολίων της Pfizer 83.850 δόσεων. Οι παραδόσεις των εμβολίων της Pfizer που αντιστοιχούν στον πληθυσμό την Ελλάδας, με βάση την κεντρική ευρωπαϊκή συμφωνία, είναι: έως το τέλος Ιανουαρίου, 429.000 δόσεις και άλλες 333.450 δόσεις έως τέλος Φεβρουαρίου.

Μέχρι το τέλος Μαρτίου η Ελλάδα θα έχει παραλάβει από τη Pfizer-BioNTech 1.265.550 δόσεις.