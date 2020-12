Πολιτισμός

Σε λειτουργία το Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης

Η δημιουργία του έγινε με την αξιοποίηση πόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, ολοκληρώθηκε η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης. Ειδικότερα, το έργο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020», έχει υλοποιηθεί πλήρως και πλέον οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν εξ αποστάσεως και με ασφάλεια όλα τα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης.

Το έργο, προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΠΕΠ Αττική 2014 – 2020 και υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου υλοποιήθηκαν τα εξής:

Δημιουργία νέου Ιστοχώρου . Ο νέος ιστοχώρος www.theacropolismuseum.g r που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, αποτυπώνει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Μουσείου και παρέχει πολυδιάστατη ενημέρωση και ψυχαγωγία για όλους τους πολίτες. Οι επισκέπτες του μπορούν να δουν το Μουσείο και τους εκθεσιακούς του χώρους, αλλά και να λάβουν πληροφορίες για την επίσκεψη, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δραστηριότητες, την έρευνα, τη συντήρηση, τις νέες τεχνολογίες.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε ότι «Η δημιουργία και λειτουργία του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να επισκεφθούν ψηφιακά τους χώρους του Μουσείου και να περιηγηθούν με ασφάλεια σε όλα τα εκθέματα. Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττική 2014-2020, ολοκληρώθηκε στην πιο κρίσιμη περίοδο, εν μέσω του νέου lockdown για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του Covid-19 και πλέον μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να μάθουν για την ιστορία της χώρας αλλά και να διασκεδάσουν μέσω καινοτόμων και έξυπνων εφαρμογών που προσφέρει το Μουσείο. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Μουσείου κ. Παντερμαλή για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει, και να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχή στήριξη που μας παρέχει. Το εν λόγω έργο αποτελεί για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, οδηγό σχεδιασμού για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027»